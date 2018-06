Športový arbitrážny súd prijal námietku Semenyaovej voči pravidlám

Caster Semenyaová Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lausanne 19. júna (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) prijal námietku juhoafrickej atlétky Caster Semenyaovej, ktorá chce bojovať proti novým pravidlám Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF). Tie zakazujú bežkyniam so zvýšenou hladinou testosterónu súťažiť na stredných tratiach.citovala agentúra DPA vyhlásenie inštitúcie.IAAF svoje rozhodnutie odôvodnila tvrdením, že ženy s neprimerane vysokou hladinou testosterónu v krvi majú voči súperkám nespravodlivú výhodu. Obmedzenie by malo vstúpiť do platnosti 1. novembra 2018. Od tohto dátumu budú môcť na stredných tratiach (400 metrov - míľa) na všetkých medzinárodných podujatiach súťažiť len pretekárky, ktorých hladina testosterónu nepresiahne stanovenú hladinu. IAAF povolí dotknutým bežkyniam súťažiť len v prípade, že udržia hladinu testosterónu na povolenej úrovni šesť mesiacov a budú ju udržiavať aj v budúcnosti, napríklad užívaním antikoncepcie.Semenyaová má v súčasnej situácii dve možnosti: užívať denne lieky alebo presedlať na dlhšie trate.