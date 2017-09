Športových zberateľov čaká sviatok: Pripravené sú výstava i veľtrh

Snímky z výstavy SOV "Nájdi si svoj šport", ktorú sprístupnili verejnosti 7. septembra 2017 v priestoroch Faustovej sieni na Radničnej ulici 1 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 7. septembra (TASR) - Olympijskí a športoví zberatelia všetkého druhu si prídu v najbližších dňoch na svoje. V Bratislave sa uskutoční niekoľko akcií a aktivít, ktoré okrem zberateľov majú potenciál zaujať aj bežného záujemcu o šport a všetko olympijské.Už vo štvrtok vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislava slávnostne otvorili výstavu Slovenského olympijského výboru a Slovenského olympijského a športového múzea (SOV - SOŠM) s názvom "Nájdi si svoje hobby!" s podtitulom "Olympijské a športové zberateľstvo na Slovensku". Vo výstavných priestoroch Múzea mesta Bratislava na Radničnom námestí 1 bude verejnosti prístupná až do 8. októbra. Cieľ výstavy je predstaviť verejnosti široký záber špecifického druhu zberateľstva na Slovensku, ktoré má silnú tradíciu a dosahuje vo svetovom zberateľstve veľmi cenné úspechy najmä v oblasti filatelie a odznakov. Na výstave prezentuje svoje exponáty dovedna 19 individuálnych vystavovateľov zo Slovenska, časť svojich zbierok - najmä olympijských maskotov a pochodne - na nej vystavuje aj SOV - SOŠM.uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave riaditeľka SOŠM Zdenka Letenayová. Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnil aj najstarší žijúci slovenský olympijský víťaz (v boxe v Helsinkách 1952) Ján Zachara.Zatiaľčo na výstave sa predstavia slovenskí zberatelia olympijských a športových memorabílií, v bratislavskom hoteli Gate One sa od piatka do nedele bude môcť verejnosť zoznámiť s pozoruhodnými zbierkami z celého sveta. V hlavnom meste SR organizuje Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) pod patronátom Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov (AICO) počas troch dní 23. ročník Svetového veľtrhu olympijských zberateľov. Jeho program spestria aj autogramiády olympijských medailistov Miloša Mečířa, Jozefa Gönciho, Zuzany Rehák-Štefečekovej, Denisa Myšáka, Erika Vlčeka, Juraja Tarra a Tibora Linku. K veľtrhu POFIS vydá príležitostnú pečiatku, ktorú zberatelia môžu získať v dejisku podujatia v piatok 8. septembra. Vyjde aj FDC a upravený tlačový list poštových známok, SSOŠZ vydá takisto príležitostnú pohľadnicu, odznaky a iné materiály.povedal predseda SSOŠZ Branislav Delej.V rámci výstavy "Nájdi si svoj šport!" sa v spolupráci so Slovenskou poštou a s POFIS-om uskutočnila aj slávnostná inaugurácia poštovej známky, ktorá cez tri výnimočné športové osobnosti - futbalistu Andreja Kvašňáka, hokejistu Václava Nedomanského a boxera Júliusa Tormu - zaujímavo ilustruje česko-slovenskú vzájomnosť. Všetci traja športovci získali svetovú slávu počas pôsobenia v inom prostredí, než v ktorom vyrastali - Košičan Kvašňák v pražskej Sparte, Hodonínčan Nedomanský v bratislavskom Slovane a rodák z Budapešti Torma v Československu, kam repatrioval po druhej svetovej vojne.zaspomínal si na boxerského kolegu Ján Zachara.Vydanie známky predchádza budúcoročnému 100. výročiu vyhlásenia Československej republiky. Na známke sú všetci traja športovci výtvarne stvárnení pri športovom zápolení, na priloženom kupóne aj portrétovo. Autorom námetu je najznámejší slovenský zberateľ olympijských filatelistických exponátov Peter Osuský.prezradil Osuský. Známka podľa neho dokonale ilustruje česko-slovenskú vzájomnosť.dodal.Autorom grafickej predlohy je tradičný autor známok so športovou tematickou, akademický maliar Igor Piačka.povedal Piačka. Známku s nominálnou hodnotou 1 euro vydala Slovenská pošta v náklade 900.000 kusov. K známke vyjde príležitostná športová pečiatka venovaná najlepšiemu strelcovi v histórii čs. hokejovej reprezentácie (163 gólov) Václavovi Nedomanskému.