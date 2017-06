Spory okolo premiéra Grindeana prerástli vo vládnu krízu

Rumunský premiér Sorin Grindeanu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 15. júna (TASR) - Nielen vlastná rumunská Sociálnodemokratická strana (PSD), ale aj jej koaliční partneri z Aliancie liberálov a demokratov (ALDE) už ukončili podporu premiéra balkánskej krajiny Sorina Grindeana a jeho kabinetu.PSD už v stredu po vyše päťhodinovom stretnutí jednomyseľne odhlasovala ukončenie podpory súčasnej vláde. Vedenie PSD uviedlo, že sociálny demokrat Grindeanu, ktorý zastával úrad premiéra šesť mesiacov, nerešpektuje vládny program strany. Líder PSD Liviu Dragnea vysvetlil, že stratil dôveru k vláde, ktorá vrhla krajinu do politickej krízy. Podobný postoj zaujala po prerokovaní na vedúcich straníckych fórach aj ALDE.Výkonný výbor PSD dnes jednohlasne schválil aj vylúčenie premiéra z radov strany.Obe koaličné strany dnes na paralelných straníckych fórach schválili, že v pondelok predložia do parlamentu návrh na vyjadrenie nedôvery predsedovi rumunskej vlády, ktorý naďalej odmieta rezignovať z funkcie.Informoval o tom predseda ALDE Calin Popescu Tariceanu, ktorý dodal, že hlasovanie o návrhu bude záverečným akordom vnútropolitickej krízy v Rumunsku. Na zosadenie premiéra je potrebná podpora 233 členov dvojkomorového parlamentu krajiny, súčasná koalícia má k dispozícii väčšinu 247 zákonodarcov.Hlasovanie, ktorého výsledok napriek spomínaným číslam vôbec nemusí byť jednoznačný, sa očakáva v stredu.Dôvodom kritiky premiéra je omeškanie realizácie vládneho programu. Grindeanova vláda v januári dekriminalizovala zneužívanie úradnej moci, čím vyvolala obrovské protesty verejnosti, ktoré nakoniec viedli k zrušeniu predmetného dekrétu. Kritici vyhlásili, že Grindeanova vláda ustúpila zo svojho boja proti korupcii.Ostávajúci členovia rumunskej vlády medzičasom zhodne podali demisie. Grindeanu bude mať v zmysle platnej legislatívy 15 dní na to, aby demisie postúpil prezidentovi Klausovi Iohannisovi. Kým ich hlava štátu nevezme na vedomie a neuvoľní z funkcie, šéfovia rezortov zostávajú formálne vo funkcii.Grindeanu sa dnes prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí obrátil na všetkých občanov, ktorí skutočne veria v PSD, tvrdiac, že nelipne na funkcii premiéra, avšak domnieva sa, že rozhodnutie vedenia PSD dá všetku moc do rúk politického súpera - pravicového prezidenta krajiny. Grindeanu chce podľa vlastných slov dosiahnuť, aby hlava štátu poverila zostavením budúcej vlády opäť predstaviteľa PSD.Premiérovi, od ktorého sa odklonili všetci jeho politickí druhovia, paradoxne prejavil pomoc prezident, ktorý naznačil odmietavý postoj k rokovaniam s lídrom PSD o vytvorení nového kabinetu a vymenovaniu nového predsedu vlády.