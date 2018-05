Spotify zostala aj v 1. kvartáli v hlbokej strate

Ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

New York/Štokholm 3. mája (TASR) - Prvé štvrťročné hospodárske výsledky firmy Spotify po vstupe na burzu sklamali očakávania investorov. Zisk nie je v dohľade a akcia spoločnosti prudko oslabila.Spotify je jednotkou v oblasti streamovania hudby. Služba získala v prvých troch mesiacoch tohto roka 5 miliónov nových platiacich abonentov. Avšak aj napriek tomu zostala švédska firma, ktorá je kótovaná na burze v New Yorku, hlboko v červených číslach. Akcia Spotify v pondelok dočasne padla až o 10 %, aj keď výsledky firmy boli v podstate v súlade s jej prognózami.Spotify má aktuálne 75 miliónov platiacich abonentov a celkovo 170 miliónov aktívnych mesačných užívateľov. Tržby v 1. kvartáli medziročne stúpli o 26 % na 1,14 miliardy eur. Priemerný výnos na užívateľa však klesol o 14 %. Jedným z dôvodov je popularita rodinných a študentských taríf.Čistá strata medziročne mierne klesla na 169 miliónov eur zo 173 miliónov eur v 1. štvrťroku 2017. Streamovanie bolo doteraz považované za stratový obchod, čo pre konkurenčné koncerny, ako sú Apple alebo Amazon, nie je problém, keďže dostatok peňazí zarobia iným spôsobom.Na poplatky užívateľov pripadá väčšina tržieb firmy, keď v prvých troch mesiacoch tohto roka dosiahli 1,04 miliardy eur. Reklamami financovanú voľnú verziu služby považuje firma za dôležitý nástroj získavania užívateľov.Spotify počíta v prebiehajúcom štvrťroku so zvýšením počtu platiacich užívateľov na 79 až 83 miliónov pri celkovom počte užívateľov 180 miliónov.