Spotreba alkoholu v Rusku klesla, diskutuje sa o obnovení záchytiek

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 27. apríla (TASR) - Spotreba alkoholu v Rusku za uplynulých 12 rokov klesla o takmer 40 percent. Ako informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, tento prepočet na jedného obyvateľa vyplýva z údajov ruského ministerstva zdravotníctva.Podľa rezortu je táto bilancia výsledkom systematických opatrení, ako napríklad zákaz predaja alkoholických nápojov v nočných hodinách či v blízkosti vzdelávacích, kultúrnych a zdravotníckych zariadení, ako aj cielené kampane propagujúce zdravý životný štýl.V Rusku sa však v posledných mesiacoch diskutuje o obnovení systému záchytných staníc slúžiacich na nedobrovoľné prenocovanie opitých ľudí, ktorí svojím stavom bezprostredne ohrozujú seba alebo iné osoby, verejný poriadok či majetok, alebo sú v stave vyvolávajúcom pohoršenie.Potvrdil to v piatok aj predseda zdravotníckeho výboru Štátnej dumy Dmitrij Morozov. Jeho iniciatívu akopodporila aj predsedníčka hornej komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková.Morozov oznámil, že podľa údajov z regiónov do lekárskych zariadení v Rusku ročne privezú okolo milión ľudí pod vplyvom alkoholu, pričom však hospitalizácia je potrebná len v 30 percentách prípadov.Morozov preto považuje za vhodné, aby v ruskom právnom systéme opäť figurovalo nútené umiestnenie osôb, ktoré pod vplyvom alkoholu nie sú schopné chôdze a neorientujú sa, do špeciálnych zariadení až do ich vytriezvenia.Záchytné stanice, ktoré patrili pod rezort ministerstva vnútra, v Rusku zlikvidovali v roku 2011. Ich funkcie prebrali zdravotnícke zariadenia. Vlani sa však objavili naliehavé hlasy, aby bol systém záchytiek obnovený - okrem iného aj v rámci ochrany zdravia zdravotníkov, ktorí sú často terčom fyzických útokov opilcov.Matvijenková okrem toho pripomenula, že obnovenie záchytiek povedie aj k zníženiu počtu úmrtí zamrznutím. Veľká časť obetí pre Rusko typických silných zimných mrazov sú totiž osoby pod vplyvom alkoholu.