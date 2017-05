Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. mája (TASR) - Spotrebiteľom v eurozóne sa aj tento mesiac zlepšila nálada. Ich dôvera v ďalší vývoj ekonomiky vzrástla, už tretíkrát po sebe a na najvyššiu úroveň za takmer jednu dekádu. To je ďalší zo signálov, že hospodárstvo regiónu naberá tempo. Vyplýva to z predbežných údajov Európskej komisie (EK).Podľa rýchleho odhadu EK sa index spotrebiteľskej dôvery v 19 krajinách, ktoré zaviedli spoločnú menu, v máji 2017 zvýšil na -3,3 bodu z aprílových -3,6 bodu.Analytici však očakávali ešte lepší výsledok, a to nárast indexu dôvery na -3 body. No aj napriek tomu, že sa ich odhady nesplnili, je májová hodnota indexu najvyššia od júla 2007, keď dosiahol -1,9 bodu.Aj dôvera spotrebiteľov v celej Európskej únii (EÚ) sa tento mesiac mierne zvýšila na -3,3 bodu z -3,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci a je najvyššia od apríla 2015, keď dosiahla -2,4 bodu.Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny aj celej EÚ sa v 1. kvartáli zvýšil o 0,5 % v porovnaní s predchádzajúcim 4. štvrťrokom, keď výkon euroregiónu vzrástol o 0,5 % a EÚ o 0,6 %.V medziročnom porovnaní HDP eurozóny za tri mesiace do konca marca stúpol o 1,2 % a celej EÚ o 2 %, po 1,8-% a 1,9-% náraste v poslednom štvrťroku vlaňajška.