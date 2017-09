Spotrebiteľská dôvera v eurozóne vzrástla na vyše 16-ročné maximum

Eurozóna Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 21. septembra (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v eurozóne zaznamenala zlepšenie aj v septembri, druhý mesiac po sebe, pričom dosiahla najvyššiu hodnotu za viac než 16 rokov. Ukázali to dnes zverejnené predbežné údaje Európskej komisie.Predbežný index spotrebiteľskej dôvery v eurozóne vzrástol v septembri na -1,2 bodu z augustovej hodnoty -1,5 bodu. To znamená najvyššiu úroveň dôvery od apríla 2001, keď index dosiahol -0,9 bodu.Septembrový výsledok je lepší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí očakávali, že index zotrvá na augustovej úrovni.Aj dôvera spotrebiteľov v širšej Európskej únii vzrástla a podobne, ako v prípade eurozóny, dosiahla najvyššiu úroveň od apríla 2001. Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v septembri v EÚ -1,5 bodu, zatiaľ čo v auguste aj v júli predstavoval -2,3 bodu. Na porovnanie, v apríli 2001 index dosiahol -1,2 bodu.Konečné údaje by mali byť zverejnené 28. septembra.