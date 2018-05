Spotrebiteľská právna poradňa v Ružinove dočasne mení úradné hodiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 17. mája (TASR) – Bezplatná spotrebiteľská právna poradňa v bratislavskom Ružinove bude z prevádzkových dôvodov dočasne fungovať s pozmenenými úradnými hodinami. Týka sa to poskytovania poradenstva od júna do konca októbra. V danom období bude poradňa otvorená 7. a 21. júna, 19. júla, 2. a 16. augusta, 6. a 20. septembra a 4. a 18. októbra, a to vždy od 12.00 do 17.00 h. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke.Bezplatná spotrebiteľská poradňa v Ružinove bola otvorená 11. januára 2016. Prevádzkovaná je na základe spolupráce ružinovského miestneho úradu a neziskovej organizácie Spotrebiteľské Centrum.Ružinovčania sa v nej môžu poradiť, ako postupovať pri riešení svojich spotrebiteľských problémov, napríklad ako postupovať pri reklamácii tovaru či služby, prípadne, aké sú možnosti odstúpenia od zmluvy. Okrem toho odborníci poskytnú právnu pomoc a poradenstvo pri riešení či zastavení exekúcie. Odborníci taktiež riešili aj spory so správcami bytov a nesprávne vyúčtovanie energií.