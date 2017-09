Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v septembri vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 29. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v septembri podľa očakávania vzrástli. Motorom ich rastu bolo zdraženie potravín a energií. Oznámil to dnes štatistický úrad Insee.Podľa Insee sa index spotrebiteľských cien v septembri zvýšil medziročne o 1 %. To je mierne zrýchlenie oproti augustu, keď vzrástol o 0,9 %. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov.Septembrová miera inflácie v druhej najväčšej ekonomike eurozóny je najvyššia od apríla tohto roka a k jej miernemu zrýchleniu prispelo najmä zdraženie potravín a energií.V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v septembri klesli o 0,1 % po augustovom oživení a náraste o 0,1 %. Analytici však očakávali, že sa znížia ešte viac, a to o 0,2 %.Harmonizovaná miera inflácie (HICP), ktorá sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v prípade Francúzska zvýšila o 1,1 %. Na ilustráciu, v auguste vzrástla o 1 %.Medzimesačne HICP klesol o 0,1 %, zatiaľ čo v auguste stúpol o 0,6 %. Ekonómovia predpovedali, že sa zníži o 0,2 %.Separátne údaje Insee ukázali, že výrobné ceny vo Francúzsku v auguste vzrástli 0,4 % oproti júlu, keď sa medzimesačne zvýšili o 0,1 %. Medziročne stúpli ceny hotových výrobkov o 2 %.