Spotrebiteľské výdavky v Británii v septembri klesli

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. októbra (TASR) - Spotrebiteľské výdavky v Spojenom kráľovstve v septembri klesli po miernom náraste v predchádzajúcom mesiaci. To znamená, že výkon ekonomiky ďalej slabne v dôsledku vysokej inflácie, utlmeného rastu miezd a politickej neistoty. Vyplýva to z prieskumu vydavateľa platobných kariet Visa.Konkrétne, spotrebiteľské výdavky v Británii sa v septembri znížili medziročne o 0,3 % po augustovom zvýšení o 0,2 %, uviedla spoločnosť Visa s odvolaním sa na údaje z kreditných, debetných a predplatených kariet. Výdavky britských domácností klesli v štyroch z uplynulých piatich mesiacov.Podľa Annabel Fiddesovej, ekonómky spoločnosti IHS Markit, najnovšie údaje signalizujú, že výdavky britských domácností sú na najlepšej ceste zaznamenať v tomto roku najslabší výkon za štyri roky.dodala ekonómka.Očakávania niektorých exportov, že centrálna banka Bank of England (BoE) môže začať zvyšovať úrokové sadzby, môžu pomôcť vrátiť infláciu spať k 2-% cieľu BoE. Existujú však pochybnosti o sile ekonomiky, uviedla Fiddesová.Najnovšie výsledky prieskumu nákupných manažérov zase ukázali, že rast súkromného sektora v Spojenom kráľovstve bude v 3. kvartáli pomalý. To v kombinácii s klesajúcimi spotrebiteľskými výdavkami naznačuje, že rast britského hospodárstva bude tento rok relatívne slabý.