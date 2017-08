Spoznajte hrad Plaveč: V nedeľu ožije hradnými slávnosťami

Hrad Plaveč v okrese Stará Ľubovňa. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Plaveč 26. augusta (TASR) – Deň hradu Plaveč ponúka návštevníkom návrat do histórie v podobe razenia hradnej mince, vystúpenia šermiarov, sokoliarov, ale aj ukážku stredovekého mučenia. Súčasťou 4. ročníka hradných slávností bude ulička remesiel. Podujatie sa začne na hrade Plaveč (okres Stará Ľubovňa) v nedeľu (27.8.) svätou omšou, ktorú od 14.00 h bude celebrovať Ľuboš Lipka. O hodinu neskôr sa začnú hradné slávnosti, ktoré návštevníkom umožnia vlastnoručne si vyraziť Plavečskú hradnú mincu.Ako uviedol pre TASR jeden z organizátorov Peter Šlosár z Občianskeho združenia Džatky pre všetko, ich zámerom bolo ponúknuť návštevníkom možnosť vyraziť si pamätnú mincu hradu. Vypracovali projekt, ktorý finančne podporila Komunitná nadácia Veľký Šariš. Raznicu vyrobili v Kremnici podľa grafického motívu združenia. Na tohtoročných hradných slávnostiach ju prvýkrát uvedú do života a zároveň vyrazia vôbec prvú pamätnú mincu hradu. Potom si to už budú môcť vyskúšať všetci záujemcovia.Návštevníci si budú môcť pozrieť príbeh o hrade Plaveč, vyskúšať si jazdu na koňoch, streľbu z luku a vzduchovky. V tvorivých dielňach si vyrobia náramok a skúsia razenie mena. Deti sa môžu tešiť na bábkové divadlo - rozprávku Tri prasiatka. Historický šerm predvedú členovia klubu Bojník z Kľačna. Program vyvrcholí ohňovou a fakírskou šou, ohňostrojom a hradnou zábavou so skupinou DOMINO.Hrad Plaveč je spomedzi východoslovenských hradov jeden z najdostupnejších, autom sa dá dostať takmer až k jeho hradnej bráne. Z pôvodnej architektúry sa však zachovalo minimum. Postaviť ho dal okolo roku 1294 šľachtic Arnold ako pohraničnú pevnosť. Na hrade sa vystriedali viacerí panovníci a významné uhorské rodiny. V 18. storočí stratil vojenský význam. Hrad v roku 1856 postihol ničivý požiar a odvtedy pustol.V súčasnosti sa tu nachádzajú zvyšky vysokých múrov obytného krídla a obrannej delovej bašty. Na obnove hradu pokračujú štvrtý rok, zapojili aj nezamestnaných, ktorí tak získali dočasnú prácu.