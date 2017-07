SPP získa od EÚ 15,7 mil. eur na podporu využívania CNG a LNG

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) získa od EÚ prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility - CEF) takmer 15,7 milióna eur na projekt SPP fueLCNG, ktorého cieľom je podpora využívania stlačeného zemného plynu (CNG) a skvapalneného zemného plynu (LNG) v doprave na Slovensku. Informoval o tom dnes Leopold Böttcher, koordinátor internej PR a online komunikácie SPP.Európska komisia navrhla 23. júna 2017 podporu investícií do dopravy v celkovej výške 2,7 miliardy eur na 152 projektov. Formálne schválenie navrhovaných projektov príslušným koordinačným výborom sa očakáva vo štvrtok 6. júla 2017.SPP považuje výraznejšie rozšírenie využívania zemného plynu v doprave, ako ekologickej alternatívy ku konvenčným palivám, za jednu zo svojich priorít. Projekt SPP fueLCNG výrazne urýchli rozvoj infraštruktúry v najbližších troch rokoch.Do roku 2020 by malo na diaľniciach D1 a D2 pribudnúť 14 nových plniacich staníc CNG a tri nové plniace stanice LNG určené predovšetkým pre ťažkú nákladnú dopravu. Navyše, súčasťou projektu SPP fueLCNG je aj výstavba prvého zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu na Slovensku, čím sa vytvorí lokálny zdroj LNG a vytvoria sa predpoklady na zásobovanie všetkých segmentov dopravy vrátane riečnej dopravy LNG.uviedol predseda predstavenstva SPP Ján Valko.Generálny riaditeľ SPP Štefan Šabík v tejto súvislosti dodal, že "Projekt SPP fueLCNG získal podporu EÚ v rámci výzvy Nástroja na prepájanie Európy, ktorú vyhlásila Výkonná agentúra Komisie pre inovácie a siete (European Commission's Innovation and Networks Executive Agency - INEA) v októbri 2016. Projekt SPP fueLCNG je v súlade s Národným politickým rámcom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a je podporovaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Finančná spoluúčasť SPP na tomto projekte prestavuje 15 %. Pilotná prevádzka je naplánovaná na rok 2019, pričom s plným využívaním novej infraštruktúry sa počíta do konca roka 2020.Slovenský plynárenský priemysel, a.s., je najväčším dodávateľom energií na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu nadväzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. Celkovo využíva dodávky energií a ďalšie energetické služby SPP viac ako 1,3 milióna zákazníkov. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o., ktorá na Slovensku v súčasnosti prevádzkuje 9 verejných plniacich staníc, podporuje rozvoj CNG v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičným palivám. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti SPP Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR.