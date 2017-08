SPPK: Horúčavy a sucho nepriaznivo vplývajú nielen na plodiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/Ján Siman Foto: TASR/Ján Siman

Bratislava 1. augusta (TASR) - Vysoké teploty v kombinácii s dlhotrvajúcim suchom vždy nepriaznivo vplývajú na poľnohospodárske plodiny a nielen na tie. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová v súvislosti s tohtotýždňovými horúčavami a absenciou zrážok.Vlahu si podľa nej "pýta" všetko, čo rastie v prírode, v sadoch, vo vinohradoch, v našich záhradkách. Počasie je v poľnohospodárstve nevyspytateľné a platí to aj pre tieto dni.spresnila.upozornila.Sucho má podľa Holéciovej vplyv na letné plodiny (obilniny, repku olejnú) a aj na jesenné plodiny (okopaniny, cukrovú repu, kukuricu, slnečnicu...). Dlhotrvajúce sucho trápilo už v polovici mája poľnohospodárov najmä na západe a juhu Slovenska.zdôraznila.Pod pokles sa však v menšej miere podľa jej informácií podpísali aj iné faktory - jarné mrazy či lokálne ľadovce.poznamenala.Sucho celkovo urýchlilo podľa nej dozrievanie všetkých druhov hustosiatych obilnín. Žatva sa preto začala v neobvykle skorom termíne, aj o 10 až 14 dní skôr, než bežne poľnohospodári začínajú kosiť. Už zo začiatku žatvy nám poľnohospodári hlásili, že obilie je "zahorené", že má minimum jadra. Sucho tak bude mať vplyv nielen na nižšiu úrodu, ale sa podpíše aj pod zníženú kvalitu niektorých druhov obilnín.doplnila.Podľa Holéciovej rovnako sucho vplýva aj na jesenné plodiny, kukuricu, slnečnicu, cukrovú repu. Zväz pestovateľov cukrovej repy, ktorý je členom SPPK, dnes uviedol, že na základe mikroprieskumu na políčkach jedného pestovateľa zhodnotil aktuálny stav porastov cukrovej repy u daného pestovateľa. Hmotnosť buľvy je približne o štvrtinu nižšia, ako býva priemer za posledných 5 rokov. V júni zaznamenali vo väčšine oblastí, kde sa pestuje cukrová repa, zrážky od 30 do 90 mm, čo by mohlo plodine pomôcť.podčiarkla.Sucho podľa Holéciovej vplýva aj na pestovanie krmovín a tráv. Trávy, ďateliny nerastú do požadovaného objemu a už po prvej kosbe nám poľnohospodári z niektorých oblastí Slovenska hovorili, že porasty nemajú veľkú snahu rásť v požadovanom objeme do druhej kosby.dodala hovorkyňa SPPK.