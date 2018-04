SPPK je za sprehľadnenie systému poberania agrodotácií

Na snímke predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

PREČÍTAJTE SI AJ: Premiér chce vytvoriť zoznam všetkých výmer,na ktoré sa platia dotácie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) oceňuje návrh predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) vytvoriť prehľadný zoznam všetkých poberateľov agrodotácií. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK, v reakcii na pondelkové (23.4.) vyjadrenia premiéra ohľadom podpôr v poľnohospodárstve.Predseda vlády SR Peter Pellegrini 23. apríla na tlačovej konferencii po rokovaní s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR informoval, že chce vytvoriť zoznam všetkých výmer, na ktoré sa platia dotácie. Zoznam by mal byť verejný a mal by prispieť k väčšej verejnej kontrole v tejto oblasti. Rovnako by mal ukázať, akú pridanú hodnotu za dotácie vytvárajú žiadatelia na vidieku a v poľnohospodárstve.zdôraznila Holéciová.Upozornila zároveň, že SPPK prostredníctvom svojich 38 regionálnych komôr zbiera od poľnohospodárskych subjektov tzv. informačné listy. Prostredníctvom nich zisťuje, aký je celkový ekonomický stav poľnohospodárskych firiem. Z informačných listov pozná SPPK základné ekonomické ukazovatele podniku, rozlohu poľnohospodárskej pôdy, zloženie rastlinnej a živočíšnej výroby. Získava tak celkový obraz, ako a na čom po celý rok poľnohospodársky podnik pracuje.uviedol predseda SPPK Milan Semančík.Verejne prístupný zoznam všetkých žiadateľov o priame platby pomôže podľa SPPK nielen sprehľadniť žiadateľov, ale v konečnom dôsledku môže aj stíšiť momentálne veľmi napätú situáciu medzi poľnohospodármi.dodal Semančík.Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podľa Holéciovej apeluje na politikov a verejnosť, aby rozdeľovala poberateľov dotácií nie podľa veľkosti podniku, ale podľa skutočného vzťahu k pôde a produkovaniu hodnôt na vidieku.dodala hovorkyňa SPPK.