SPPK: Najväčší úspech bolo vyrokovanie pomoci pre mliečnych farmárov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. decembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) považuje v tomto roku za najväčší úspech bezpochyby vyrokovanie štátnej pomoci pre mliečnych farmárov. Uviedol to pre TASR predseda SPPK Milan Semančík.Podľa neho je nespochybniteľné, že bez tejto finančnej injekcie by sektor prvovýroby mlieka skolaboval.zdôraznil.upozornil.Otázkou však podľa Semančíka je, do akej miery sa na nich vie finančne podieľať štát.dodal predseda SPPK.