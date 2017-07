SPPK: Poľnohospodári na Slovensku sú už v polovici žatvy

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Roman Hanc Foto: FOTO TASR - Roman Hanc

Bratislava 27. júla (TASR) - Poľnohospodári v SR zožali už asi polovicu hustosiatych obilnín. Juh so zberom končí. Naopak, postupne sa pridávajú severne položené regióny Slovenska. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.priblížila.Na jednej strane sa podľa nej zo zrážok tešia tí poľnohospodári, ktorí pestujú jesenné plodiny. Kukurica, zemiaky či cukrová repa totiž potrebujú pre svoj rast dostatok vlahy aj v tomto období. Na strane druhej však poľnohospodárov, ktorí majú akurát žatvu, daždivé počasie brzdí v prácach. Kombajny pre dážď nemôžu do rozmočeného terénu a nemôžu zbierať mokré obilie. Daždivé počasie navyše predražuje žatvu, pretože obilie musia farmári sušiť.poznamenala.Žatva sa podľa Holéciovej končí na juhu Slovenska. V minulom týždni už pokosili napríklad v okrese Bratislava, Senec, Senica (s výnimkou maku), Trenčín (len južná časť regiónu), Veľký Krtíš (juh a stred oblasti), tesne pred záverom boli v okrese Bánovce nad Bebravou či Galante. Rýchly zber obilia a repky v galantskom regióne signalizuje a potvrdzuje podpriemernú úrodu, ktorá v mnohých prípadoch zaostáva aj za očakávanou kvalitou zrna.doplnila.V regióne Dolný Kubín (okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín), Žilina, Bytča, Stará Ľubovňa sa začiatok žatvy očakáva až o niekoľko dní - na prelome júla a augusta.dodala hovorkyňa SPPK.