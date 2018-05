SPPK považuje stretnutie rady agrosamospráv s premiérom za kľúčové

Gabriela Matečná, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 17. mája (TASR) - Predstavenstvo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) vníma diskusiu Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a podpredsedníčkou vlády SR a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou (nominantka SNS) ako kľúčové stretnutie, ktoré sa po dlhých rokoch uskutočnilo na tak reprezentatívnej úrovni. Uviedla to k utorkovému (15.5.) rokovaniu rady a premiéra hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.Predstavenstvo SPPK bude podľa nej iniciovať ďalšie rokovania, aby sa čo najskôr začalo reálne pracovať na všetkých témach, o ktorých hovorili 15. mája 2018 na oficiálnom rokovaní Pellegrini, Matečná a Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (SPPK je jej členom).uviedol predseda predstavenstva SPPK Emil Macho.Zdôraznila, že pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov je existenčne žiaduce čo najskôr schváliť národnú pozíciu k pripravovanej Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020 (CAP), zvýšiť financovanie tohto strategického odvetvia na úroveň 70 miliónov eur zo zdrojov štátneho rozpočtu v roku 2019 a pripraviť naozaj reálnu stratégiu rozvoja odvetvia do roku 2030, ktorá by bola pre vlády záväzná až do roku 2030.Podčiarkla, že pre tento rok je podstatné, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aj v odbornej spolupráci s Radou poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv zabezpečilo, aby sa prisľúbená finančná pomoc vo výške 30 miliónov eur v roku 2018 dostala k tým poľnohospodárskym podnikom, ktoré za peniaze vytvoria na vidieku hodnoty, a to vo forme rozvoja špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby.Upozornila zároveň, že v rámci rozvoja potravinárskeho priemyslu je potrebné rokovať so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou o téme zvýhodnených úrokov z úverov. Ďalšou dôležitou témou je, aby sa do Rady Slovenského pozemkového fondu dostal aj zástupca poľnohospodárskej samosprávy.dodala Holéciová.Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore, a to SPPK, Potravinárska komora Slovenska, Agrárna komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy Slovenska.