Správa o obchode s ľuďmi: Slovensko skončilo s pozitívnymi výsledkami

Washington 27. júna (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA vo svojej výročnej správe o obchode s ľuďmi vo svete, ktorú dnes predstavilo vo Washingtone, ponechalo Slovensko už siedmy rok po sebe v prvej skupine krajín, ktoré hodnotí najlepšie. Zo 187 hodnotených krajín zaradilo 35 do prvej skupiny, zo susedov Slovenska sú v nej napríklad Česko a Rakúsko. Poľsko a Maďarsko zaradilo do druhej skupiny.Výročná americká správa o obchode s ľuďmi hodnotí jednotlivé krajiny za obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017. Tento rok kladie osobitný dôraz na potrestanie páchateľov obchodovania s ľuďmi.Správa ukázala, že Mjanmarsko už nepatrí medzi najhoršie krajiny v obchode s ľuďmi. USA vyradili Mjanmarsko a Irak zo zoznamu krajín, ktoré využívajú detských vojakov, informovala tlačová agentúra AP.Do najhoršej, tretej kategórie sa tento rok prepadla Čína. Je tam spolu so Severnou Kóreou, Sýriou či napríklad aj Ruskom.V prípade Afganistanu správa kladne hodnotí, že prijal opatrenia na obmedzenie obchodovania s ľuďmi, zatiaľ čo Irak kritizuje za nedostatočný pokrok v tejto oblasti.Správa má celosvetový dosah. Štáty sveta hodnotí podľa ich snahy v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson v sprievodnom liste k správe označil obchodovanie s ľuďmi zauviedol.