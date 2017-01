Správa ŠtB: Trump si bol istý, že v roku 1996 vyhrá voľby

Československých občanov žijúcich v zahraničí ŠtB neustále sledovala

Spis o Ivane Trumpovej bol zrejme zničený

ŠtB chcela využiť aj Trumpa na získavanie informácií

Donald Trump, narodený v roku 1946, sa plánoval zapísať do dejín v roku 1996 ako nezávislý prezidentský kandidát - napriek tomu, že ho údajne volali do svojich radov demokrati aj republikáni, uvádza sa v tajnej správe.PRAHA 13. januára (WebNoviny.sk) - Takmer pred 30 rokmi si bol Donald Trump istý, že v roku 1996 zvíťazí v amerických prezidentských voľbách ako nezávislý kandidát. Uvádza sa to v nedávno odtajnených spisoch československej komunistickej tajnej služby.Československo bolo rodnou krajinou Trumpovej prvej manželky Ivany - modelky, športovkyne a podnikateľky, ktorá sa po emigrácii do USA v 70. rokoch stala aj matkou jeho troch najstarších detí: Donalda ml., Ivanky a Erica. Krátko pred pádom komunizmu v mnohých častiach Európy vypracovala Štátna bezpečnosť (ŠtB) podrobnú tajnú správu o návšteve Ivany Trumpovej vo svojej vlasti v roku 1988.V správe z 22. októbra 1988 sa tvrdí, že Trump sa v ten rok odmietol uchádzať o prezidentský úrad i napriek údajnému tlaku, aby tak urobil, pretože vo veku 42 rokov sa na to cítil príliš mladý. Zároveň sa tu však uvádza, že mal v úmysle uchádzať sa o Biely dom ako nezávislý kandidát v roku 1996, keď dosiahol vek 50 rokov.uvádza sa v policajnej správe, založenej na informáciách od nekonkretizovaného zdroja, ktorý sa o návšteve Ivany Trumpovej rozprával s jej otcom Milošom Zelníčkom. Nie je jasné, odkiaľ prichádzal údajný "tlak" na Trumpa.Správa je zaujímavá, pretože v USA sa v roku 1988 vedelo iba málo o tom, že Trump bude uvažovať o prezidentskej kandidatúre. Až neskôr v spomínaný rok povedal o svojom zámere v interview v televíznom programe "Oprah Winfrey Show".povedal vtedy.dodal.Trumpova prvá manželka sa narodila ako Ivana Zelníčková v roku 1949 v moravskom Gottwaldove (dnešnom Zlíne) a Trump sa stal jej druhým manželom v roku 1977. Keďže pravidelne cestovala do vlasti cez železnú oponu, bola vďačným terčom sledovania ŠtB.Československých občanov žijúcich v zahraničí ŠtB, povedal Libor Svoboda, historik z Ústavu pre štúdium totalitných režimov v Prahe.uviedol historik.Osobitný spis ŠtB o Ivane Trumpovej mal registračné číslo, ale nie je dostupný. Historici sú presvedčení, že bol zničený. Avšak ďalšie dokumenty z Archívu bezpečnostných zložiek v Prahe - predovšetkým spis o jej otcovi, ktorý dcéru chodieval navštevovať do USA - ukázali, že oboch dôsledne sledovali špióni a informátori.V tajných správach sa nachádzali napríklad detailné informácie o Ivaniných cestách do vlasti vrátane stretnutí s ľuďmi, telefónnych čísiel, na ktoré volala, obsahu jej rozhovorov a ďalších podrobností o jej živote s manželom. V jednej správe sa tvrdilo, že manželia uzavreli svadobnú zmluvu, v ktorej Trump údajne uviedol, že chce mať s Ivanou najmenej tri deti.Podľa Svobodu nie sú náznaky, že bol založený samostatný tajný spis aj o Trumpovi, keďže necestoval do komunistického Československa, na rozdiel od jeho detí, ktoré tu zvykli tráviť letné prázdniny.Trump, narodený v roku 1946, sa plánoval zapísať do dejín v roku 1996 ako nezávislý prezidentský kandidát - napriek tomu, že ho údajne volali do svojich radov demokrati aj republikáni, uvádza sa v tajnej správe.Poznámka na jej konci naznačuje, že cesty Ivany Trumpovej do vlasti by sa dali využiť na odhalenie agentov medzi zamestnancami amerického veľvyslanectva v Prahe.povedal historik Svoboda.Trump pricestoval v roku 1990 s manželkou do Zlína na pohreb jej otca. Manželia sa rozviedli v roku 1992. O rok neskôr sa Československo pokojnou cestou rozdelilo. Po Trumpovom víťazstve v novembrových prezidentských voľbách Ivana Trumpová vyjadrila záujem stať sa novou veľvyslankyňou USA v Prahe. Túto možnosť srdečne privítal český prezident Miloš Zeman.