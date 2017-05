SPRÁVA:Vlani nenastalo žiadne prerušenie dodávok energetických surovín

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 31. mája (TASR) - Vlani nenastalo žiadne prerušenie dodávok primárnych energetických surovín, ako sú uhlie, ropa, zemný plyn a jadrové palivo do SR. Vyplýva to zo zverejnenej Správy Úradu vlády (ÚV) SR o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2016.spresnil v správe ÚV SR.Domáca ťažba hnedého uhlia a lignitu podľa správy v súčasnosti vykrýva 75 až 80 % domácej spotreby tejto suroviny. Čierne uhlie sa na území SR neťaží, preto sa celý potrebný objem dováža. Spotreba surovej ropy SR sa pokrýva na 99 % a spotreba zemného plynu na 98 % dovozom z Ruskej federácie.zdôraznil ÚV SR.V dodávkach a preprave ropy sa podľa správy počas roka 2016 nezaznamenali žiadne odchýlky voči štandardným podmienkam.doplnil Úrad vlády SR.Správa pripomína, že vzájomné prepojenie Slovenska a Maďarska, ktoré je významným článkom severojužného plynárenského koridoru, bolo do komerčnej prevádzky uvedené k 1. júlu 2015.dodal ÚV SR v správe.