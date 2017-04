Správca parkovania v Košiciach: Proces výstavby miest sa stále mení

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Košice 21. apríla (TASR) – Proces výstavby nových parkovacích miest v Košiciach je dynamický a takmer na dennej báze sa pre rôzne okolnosti mení. Uviedla to dnes spoločnosť EEI, ktorá má parkovanie podľa zmluvy s mestom v správe.konštatovala EEI. Reagovala tak na vyhlásenia skupiny opozičných mestských poslancov, ktorí kritizujú, že harmonogram výstavby nových parkovacích miest sa neplní a žiadajú mesto, aby to riešilo.Podľa EEI od marca pribudlo v Košiciach viac ako 70 novovybudovaných parkovacích miest. Zároveň bola v ostatnom mesiaci zastavená výstavba 52 parkovacích miest, ktoré už boli v procese výstavby." uviedol mediálny zástupca EEI Karol Wolf.Do konca mája je podľa spoločnosti v pláne navýšenie nových parkovacích miest na 420, ak sa dorieši spomínané pozastavenie 52 miest a nepríde k ďalším nepredvídaným okolnostiam.dodal Wolf. Finálny počet parkovacích miest bude jednoznačný až po ich kolaudácii.Podľa skupiny opozičných poslancov EEI nedodržala harmonogram výstavby viac ako 700 nových parkovacích miest do marca tohto roku.uviedol pre TASR poslanec Jaroslav Polaček (nezávislý). Táto vec by sa tak mala podľa neho riešiť na pondelkovom (24.4.) zasadnutí mestského zastupiteľstva.