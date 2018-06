Správne zvolené figuríny predajú všetko

Vystavené vo výklade dokážu veľmi rýchlo docieliť pohľady okoloidúcich ľudí a prilákať ich pozornosť natoľko, že sa prídu pozrieť dnu. Veď čo ak vnútri bude toho zaujímavého oveľa viac?

Figuríny ako živé

Najkrajšie figuríny sú určite tie v životnej veľkosti, s dokonalými črtami tváre, očami, ktoré sa do vás priam zabodávajú, a s pleťou, ktorú by im závidela nejedna modelka. Celý efekt doplní, samozrejme, parochňa a potom už naozaj vyzerajú ako živé. Ak ich personál správne oblečie, dokážu predať množstvo tovaru, ba aj takého, ktorý zíva na regáloch už celé mesiace a je ťažké sa ho „zbaviť“. Predsa oblečené to môže vyzerať úplne inak. Veľakrát si stačí veci len vyskúšať a potom sami zisťujeme, že je to vlastne veľmi pekné a vynikne to až na tele. Ak to však má na sebe krásna „umelá“ pani s dokonalými telesnými proporciami, výsledok môže byť naozaj výnimočný. Nemálo žien si povie: „ Aj na mne to bude takto dobre vyzerať.“ Figuríny sú akoby súčasťou personálu, starajú sa o to, aby sa tovar dobre predával. Nehovoria nič, a predsa vedia urobiť uspokojivé zisky.

Plastové, nerozbitné, avantgardné či ekonomické laminátové...

Ktorým dáte prednosť a šancu postarať sa o zvýšenie predaja? Sú to priam umelecké diela. Tie, ktoré majú sfarbenie ako reálni ľudia, sú uveriteľnejšie. Potom sú tu aj „belosi“, ktorých prednosťou však je, že sa viac sústreďujeme na vystavený tovar ako na ne. Figuríny bez hláv ešte viac poukazujú na konkrétne oblečenie ako na seba. Hlavy však potrebujú mať tie figuríny, ktoré chcú predať čiapky, šály či iné doplnky. Vtedy práve tvár musí najviac upútať pozornosť. Je úžasné sledovať, čo dokáže táto moderná doba. Správnymi metódami a nápadmi si vždy nájde svoju cestu k svojmu spotrebiteľovi. Mnohé figuríny sú samy osebe nádherné a výnimočné. Najmä svojím materiálovým zložením a vzhľadom. Keď nemajú povinnosť predávať oblečenie a iné doplnky krásy, predajú napríklad sedačky v obchodoch s nábytkom, na ktorých úplne prirodzene sedia a vystavujú tu svoju krásu. Dokonalé línie a lesk si všimnete už z diaľky.