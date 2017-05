Spravodajská služba: Švajčiarsku stále hrozí zvýšené riziko terorizmu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 2. mája (TASR) - Švajčiarsku naďalej hrozí zvýšené riziko útokov extrémistov, uviedla dnes tamojšia Spolková spravodajská služba (BND). Súčasne varovala pred možnými útokmi militantnej skupiny Islamský štát (IS) a jej stúpencov aj inde v Európe.uviedla BND vo svojom každoročnom vyhodnotení bezpečnostných rizík, z ktorého citovala agentúra Reuters.Za najviac pravdepodobné pritom BND označila teroristické útoky motivované džihádistickou ideológiou.Podľa BND najväčšie nebezpečenstvo predstavujú jednotlivci alebo malé skupiny inšpirované Islamským štátom. Mohli by zaútočiť priamo vo Švajčiarsku, alebo ho využiť ako základňu na plánovanie útokov.BND už identifikovala viac ako 500 používateľov internetu s väzbami na Švajčiarsko, ktorí využívali sociálne médiá na šírenie džihádistických myšlienok.Obavy z extrémizmu a možných útokov viedli minulý rok k tomu, že švajčiarski voliči podporili zákon, ktorý rozširuje právomoc Spolkovej spravodajskej služby na monitorovanie internetových stránok, nasadzovanie bezpilotných lietadiel a vnikanie do zahraničných počítačových systémov.