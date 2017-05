Správy o odovzdaní tajných informácií Trumpom Lavrovovi sú falošné

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov počas stretnutia 10. mája 2017 vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 17. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo dnes za ďalšiu falošnú informáciu správy amerických médií, že prezident USA Donald Trump počas nedávneho prijatia v Bielom dome odovzdal šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi tajné informácie o džihádistickej organizácii Islamský štát (IS) získané v Sýrii americkou rozviedkou.Ako uviedla agentúra Interfax, hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová dnes na svojej facebookovej stránke pripomenula, že "už 11. mája som varovala", že americké médiá o pár dní plánujú vydať senzačnú správu o stretnutí Lavrova s Trumpom. Aby im pridali hodnovernosť, zverejnili aj "nemenej tajné" fotografie zo schôdzky.Dodala, že "túto časť plánu sme im zmarili, keď sme zverejnili fotografie tak, ako to predpokladajú všetky zákony profesionálnej etiky."Trump v utorok priznal, že vysokopostaveným ruským predstaviteľom prezradil "skutočnosti týkajúce sa terorizmu a bezpečnosti leteckej prevádzky". Reagoval tak na pondelňajší článok amerického denníka Washington Post, v ktorom sa písalo, že Trump minulý týždeň odhalil Rusom tajné špionážne informácie.Podľa Washington Postu to Trump urobil na stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, a tým ohrozil zdroj špionážnych informácií o IS. Na schôdzke bol aj ruský veľvyslanec v USA Sergej Kisľak.Trump im obom v Oválnej pracovni hovoril o teroristickej hrozbe IS, vzťahujúcej sa na použitie laptopov na palubách lietadiel. Malo ísť pritom o také citlivé údaje, že detaily Washington nevydal ani svojim spojencom a prístup k nim bol prísne obmedzený aj v rámci americkej vlády.Biely dom v noci nadnes vydal vyhlásenie, že sa nebude vyjadrovať k správam v médiách o tom, že zdrojom spravodajských informácií, ktoré Trump poskytol ruským predstaviteľom, je Izrael. Oznámil to v utorok hovorca Bieleho domu Sean Spicer.citovala Spicera agentúra DPA.Ani izraelský veľvyslanec v USA Ron Dermer sa k záležitosti nebude vyjadrovať. Pre denník The New York Times, ktorý ako prvý informoval o tom, že zdrojom informácií je Izrael, Dermer uviedol, že židovský štát plne dôveruje USA ohľadne zdieľania spravodajských informácií a "teší sa na prehĺbenie tohto vzťahu" počas vlády súčasného šéfa Bieleho domu.