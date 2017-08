Šprintér Bolt mieri za dvanástym zlatom

Jamajský šprintér Usain Bolt Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. augusta (TASR) - Usain Bolt mieri za svojím dvanástym zlatom z majstrovstiev sveta v atletike. V sobotu v Londýne doviedol jamajskú štafetu na 4x100 m k postupu do večerného finále. Ak so svojimi kolegami uspeje, rozlúči sa s bohatou kariérou ovenčený ďalším zlatom.Úradujúci majstri a olympijskí šampióni z karibského ostrova vyhrali svoj rozbeh časom 37,95 s. Druhý ovládli Američania na čele so zlatým medailistom v individuálnej stovke Justinom Gatlinom v najlepšom čase sezóny 37,70 s." citovala agentúra dpa Bolta, ktorý skončil v šprinte na 100m až tretí za Gatlinom a jeho krajanom Christianom Colemanom.uviedol Gatlin.Medzi ženami sa taktiež darilo Američankám, ktoré ovládli svoj rozbeh v najlepšom čase sezóny 41,84 s. Jamajčanky postúpil z druhého miesta druhého rozbehu, keď ich zdolalo Nemecko.