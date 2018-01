Šprintér U. Bolt si naplánoval tréning s Borussiou Dortmund

Jamajčan Usain Bolt. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. januára (TASR) - Hviezdy šprintér Usain Bolt vkladá veľké nádeje do tréningu v nemeckom futbalovom klube Borussia Dortmund.cituje 31-ročného Jamajčana agentúra dpa. Osemnásobný olympijský víťaz predtým prezradil, že sa pokúša o kariéru futbalového profesionála a Dortmund by bol výborným odrazovým mostíkom. "Ak by povedali, že som dobrý a potrebujem iba trochu trénovať, pokračoval by som," dodal.Bolt by rád hral vo svojom obľúbenom Manchestri United.prezradil atlét, ktorý si tréning s BVB naplánoval na marec.