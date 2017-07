Šprintér Volko má na ME do 23 rokov jasný cieľ: Finále

Na snímke slovenský reprezentant v atletike, šprintér Ján Volko počas tlačovej konferencie pred odletom na XI. ME do 23 rokov. V Bratislave 10. júla 2017. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) - Slovenský šprintérsky rekordér Ján Volko by sa chcel na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy do 23 rokov v atletike v poľskom Bydgoszczi (13. - 16. júla) predstaviť v oboch svojich disciplínach vo finále.Držiteľ slovenských rekordov v behu na 100 i 200 metrov bude štartovať na oboch šprintérskych tratiach. Účasťou na ME splnil jeden z cieľov tohtoročnej sezóny.uviedol Volko na pondelňajšom brífingu v Bratislave. Slovenský rekordér sa na šampionát pripravoval uplynulý týždeň v Šamoríne.dodal.Podľa trénerky Nadi Bendovej o výsledku rozhodnú rôzne okolnosti, najmä však počasie.Posledné dni pred odchodom čaká na Volka regenerácia.dodala Bendová.V Poľsku sa počas ME predpovedajú nižšie teploty, čo je pre pretekárov dobrá správa.posťažovala si trénerka slovenského reprezentanta. Volko sa ale na chladnejší vietor teší.Volka čakajú v oboch disciplínach rozbehy, potom semifinále a prípadné finále. Vo výprave atlétov patrí medzi lídrov, tlak si však nepripúšťa.Trénerka si pred pretekmi zatipovala, aký čas by mohol stačiť na zisk titulu majstra Európy.Na XI. majstrovstvách Európy do 23 rokov bude Slovensko reprezentovať 15 atlétov, čo je zatiaľ najviac v histórii na tomto podujatí. Najviac Slovákov sa doteraz predstavilo v Göteborgu 1999 a práve v Bydgoszczi pred štrnástimi rokmi, v oboch prípadoch po 10 atlétov. Pôvodne sa na ME kvalifikovalo 17 atlétov, pre zranenie napokon nemôžu cestovať prekážkárka Michaela Pešková a skokanka do výšky Katarína Kuštárová.