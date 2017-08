Šprintér Volko parádne zabehol kvalifikáciu na 100 m na MS v Londýne

o 0,01 sekundy na 10,15, v celkovom sumáre kvalifikácie bol najlepší. Volko mal v treťom z celkového počtu štyroch kvalifikačných ... Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky kvalifikácie



muži, 3. beh: 1. Ján VOLKO (SR) 10,15, 2. Mario Burke (Bar.) 10,23, 3. Abdullah Abkar Mohammed 10,23

Londýn 4. augusta (TASR) - Slovenský šrintér Ján Volko na majstrovstvách sveta v Londýne zvládol perfektne svoj kvalifikačný beh na 100 m a postúpil do rozbehov, ktoré boli na programe ešte v ten večer. Finišoval na 1. mieste a zároveň zlepšil slovenský rekord o 0,01 sekundy na 10,15, v celkovom sumáre kvalifikácie bol najlepší.Volko mal v treťom z celkového počtu štyroch kvalifikačných behov vcelku nevýrazných i exotických súperov, jedine Abdullah Abkar Mohammed zo Saudskej Arábie bežal v kariére rýchlejšie, v tejto sezóne bol však z nich najlepší. Postupovalo sa podľa kľúča traja plus dvaja a túto normu Volko obdivuhodne v divácky naplnenom Olympijskom štadióne naplnil.povedal po behu.Volkovi fúkal vietor do chrbta +0,9 m/s, reakčný čas mal na štarte tretí najlepší 0,156.