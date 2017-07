Šprintér Volko v rozbehu na 100 m prvý, postúpil do semifinále

Na archívnej snímke slovenský šprintér Ján Volko. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Výsledky:



100 m - 2. rozbeh:

1. Joseph Dewar (V. Brit.) 10,48

7. Jakub Matúš (SR) 10,81



5. rozbeh:

1. Ján Volko (SR) 10,23,

2. Dominik Záleský (ČR) 10,31,

3. Austin Hamilton (Švéd.) 10,36

Bydgoszcz 13. júla (TASR) - Na majstrovstvách Európy atlétov do 23 rokov v poľskej Bydgoszczi zabehol slovenský šprintér Ján Volko v rozbehu na 100 m 10,23, skončil prvý s najrýchlejším časom zo všetkých 40 štartujúcich a postúpil do večerného semifinále.Volko bežal v 5. rozbehu, v sezóne mal zabehnutý jednoznačne najlepší čas a ako jeden z uchádzačov o vzácny kov nemal s postupom na základe kľúča traja najlepší plus ďalší šiesti s časom problém. Pri jeho behu mu fúkalo do chrbta regulárnych 1,5 m/s.Okrem Volka sa v rozbehu usiloval aj ďalší slovenský šprintér Jakub Matúš, v 2. rozbehu skončil siedmy zo siedmich štartujúcich s časom 10,81 a ďalej nepostúpil. Medzi 40 štartujúcimi obsadil až 35. miesto.