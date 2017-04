Sprísnená ochrana hraníc podľa maďarskej vlády funguje dobre

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 26. apríla (TASR) - Sprísnená ochrana štátnych hraníc Maďarska funguje dobre, občania žijúci v schengenskej zóne sú vo väčšom bezpečí. Povedal to dnes štátny tajomník rezortu vnútra Károly Kontrát v obci Rószke pri hraniciach so Srbskom.Podľa agentúry MTI Kontrát po výjazdovom rokovaní parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť pripomenul, že nové pravidlá ochrany hraníc vstúpili do platnosti 28. marca" povedal.Nové pravidlá majú za následok, že na srbsko-maďarské hranice v uplynulých mesiacoch klesol tlak migrantov. Ilegálni migranti a prevádzači volia iné trasy, dodal štátny tajomník.Predseda výboru z opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Zsolt Molnár vyjadril pochybnosti, že hraničné zábrany sú schopné zadržať väčšiu masu utečencov. Podotkol, že by boli potrebné celoeurópske kroky, ktoré zaručia ochranu schengenskej zóny a dodržiavanie ľudských práv.