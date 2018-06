Sprísnenie podmienok úverov od 1. júla môže zasiahnuť najmä mladých

Ilustračné foto. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júna (TASR) - Sprísnenie podmienok pri poskytovaní úverov najtvrdšie zasiahne mladých Bratislavčanov a Košičanov. V oboch týchto mestách sú ceny bytov najvyššie a obyvatelia musia na štvorcový meter pracovať najdlhšie. Upozorňujú na to odborníci. Národná banka Slovenska (NBS) však odmieta "poplašné správy", že úvery pre klientov budú nedostupné.Opatrenia NBS majú spomaliť rast zadlženosti slovenských domácností s cieľom ochrániť bankový sektor pred možnými rizikami. Od 1. júla tohto roka sa začne uplatňovať nový ukazovateľ limitujúci podiel dlhu klienta k jeho príjmu. Ide o tzv. DTI, teda úvery, pri ktorých celkový dlh, vrátane nového úveru, nebude môcť prevyšovať 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľov o úver. Od 1. júla budú môcť banky nad túto hodnotu poskytnúť 20 % nových úverov, od októbra do konca tohto roka bude môcť byť takýchto úverov 15 %.Druhou oblasťou je úprava limitov pre ukazovateľ zabezpečenia úveru, ide o tzv. loan-to-value (LTV). V súčasnosti môžu úvery, ktoré presahujú 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, tvoriť najviac 40 % nových úverov. Od 1. júla 2018 sa tento podiel mierne zníži na 35 %, pričom sa zruší možnosť poskytovať úvery nad 90 % hodnoty nehnuteľnosti.Za posledné dva roky podľa portálu trh.sk najviac stúpli ceny bytov v Nitre, najväčší problém s bývaním majú obyvatelia Bratislavy a Košíc.priblížil analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.Mladí ľudia tak podľa neho môžu mať problém kúpiť si nehnuteľnosť.tvrdí Búlik. Podobná situácia podľa jeho slov nastane aj v Košiciach, pričom každý ďalší úver či lízing na auto úverové možnosti ľudí ešte obmedzí.NBS odmieta, že úvery budú nedostupné. Cieľom opatrení je podľa regulátora zvýšenie odolnosti bankového sektora. Limit DTI podľa národnej banky nepredstavuje absolútny úverový strop, pretože stále bude možnosť poskytnúť istú časť úverov presahujúcich túto hodnotu. Podľa NBS môžu mať ľudia väčší problém splniť podmienku týkajúcu sa LTV a nie úverového stropu.uviedla NBS vo svojej májovej správe o finančnej stabilite. Rast maximálnej zadlženosti by sa tak mal v dôsledku prijatia opatrení dostať do súladu s vývojom príjmov.Príliš vysoké zadlžovanie pritom považuje za problém aj Búlik.dopĺňa analytik OVB Allfinanz Slovensko. Splátka za byt by podľa neho nemala presahovať tretinu príjmu, ľudia by si taktiež mali byť schopní tvoriť rezervu a dlhodobo sporiť. Odborníci totiž očakávajú do budúcnosti rast úrokových sadzieb.dodal Búlik.