SPU v Nitre sa pripravuje na vstup do konzorcia zameraného na výživu

Nitra 20. júla (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa pripravuje na vstup do konzorcia Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNHRI). Jeho cieľom je vytvorenie výskumnej infraštruktúry v oblasti výživy, potravinového systému a systému zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k spotrebiteľom a zdraviu.Zakladajúcimi štátmi sú Dánsko, Holandsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, pristupujúcimi štátmi sú Francúzsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Slovensko a Slovinsko. Na pôde SPU sa dnes skončilo pracovné stretnutie, na príprave ktorého spolupracovali Wageningenská univerzita (Holandsko) a Quadram Institute Bioscence (Spojené kráľovstvo).Nitrianska SPU urobila prvé kroky na reprezentáciu Slovenska v konzorciu už v roku 2016 podpísaním memoranda o založení platformy AgroBioFood spoločne s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a združením Bioeconomy Cluster.informovala prorektorka v oblasti rozvoja univerzity so zameraním na strategické projekty Eleonóra Marišová.