Spustenie obnovy podchodu na Trnavskom mýte predpokladajú na jeseň

Bratislava 22. júla (TASR) – Rekonštrukcia zanedbaného podchodu na Trnavskom mýte v Bratislave by sa mohla začať na jeseň. Takýto termín predpokladá hlavné mesto i spoločnosť Immocap Group, ktorá má podchod obnoviť.informoval TASR magistrát i investor.Samotná obnova podchodu by mala podľa doterajších odhadov trvať približne rok. Presný čas začiatku stavebných prác bude závisieť od vydania stavebného povolenia. Projektovú dokumentáciu pripravovanej rekonštrukcie podchodu ešte na jar pripomienkovali všetky odborné oddelenia magistrátu.uviedla samospráva s investorom.Ten sa zaviazal prefinancovať do tohto priestoru jeden milión eur. Približne rovnakou čiastkou prispeje aj magistrát, a to do výťahov a výmeny eskalátorov. Tento podchod nemá bezbariérové prístupy a mesto to chce napraviť. Hlavné mesto už spustilo súťaž na výmenu eskalátorov a inštaláciu výťahov, vrátane dodania zariadení a uskutočnenia všetkých stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie. Predpokladaná hodnota tejto zákazky je 1.000.486 eur bez DPH.priblížil magistrát.Počas prebiehajúcich prác bude podchod fungovať v upravenom režime, aby rekonštrukcia ovplyvnila jeho prevádzku čo najmenej. Na poriadok a bezpečnosť by mala dohliadať aj mestská polícia. V zrekonštruovanom podchode pribudnú prevádzky a služby pre verejnosť. Po novom by tu nemal chýbať obchod s potravinami, občerstvenie či trafika. V podchode bude nepretržitý 24-hodinový kamerový systém a strážna služba, s ktorými sa počíta v rámci prevádzky podchodu. Ráta sa aj s rekonštrukciou nadzemných častí podchodu.O komplexnej obnove podchodu na Trnavskom mýte spoločnosťou Immocap Group, ktorá je investorom blízkeho obchodného domu, rozhodli bratislavskí mestskí poslanci koncom septembra 2016. Poslanci jej totiž schválili prenájom podchodu na 15 rokov, s možnosťou opcie na ďalších päť rokov, za ročné nájomné jedno euro. Podmienkou je, že musí do revitalizácie podchodu spoločnosť investovať minimálne 1.082.790 eur bez DPH.