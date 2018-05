Spustenie osvetovej kampane „Včela strážkyňa životného prostredia“

Foto: Granvia/Peter Šedík Foto: Granvia/Peter Šedík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (OTS) - Koncesionár rýchlostnej cesty R1 PR1BINA, spoločnosť GRANVIA pri príležitosti Svetového dňa včiel (20. máj) spustí rozsiahlu kampaňs cieľom šíriť osvetu o potrebe chrániť včely a životné prostredie.Počas kampane spoločnosť osadí viac ako 20 úľov, čím do regiónu prinesie približne jeden a pol milióna včiel. Tieto kolónie tak budú opeľovať kvety na území cca 25 tisíc hektárov v perimetri do 5km od úľov. Keďže 52 km cesty R1 PR1BINA je zväčša obklopených poliami, lúkami a lesmi, tri lokality zvolené pre osadenie úľov sú maximálne bezpečné a bohaté na mnohé medonosné plodiny. PR1BEENA včely tak vyrobia medy ako agátový, slnečnicový, repkový, či lesný alebo miešaný.V spolupráci s miestnymi včelármi bude počas kampane prebiehať aj osvetová kampaň na školách a medzi širokou verejnosťou. Okrem prednášok dostanú deti a dospelí aj mini včelie hotely vhodné do záhrad a zmes medonosných kvetov vhodných ako potrava pre včely. Včely sú mimoriadne dôležitými opeľovačmi, avšak ich počet na Slovensku klesol za posledných tridsať rokov takmer o polovicu. Dôvodom je používanie chemických postrekov, ktoré ohrozujú biologickú rozmanitosť. Z mnohých polí sa tak stávajú ´ekologické púšte´.Ochrana biodiverzity je dlhodobo súčasťou environmentálnej politiky spoločností GRANVIA a Granvia Operation. Spoločne vykonávajú systematické kroky na zlepšenie kvality životného prostredia aj tým, že sa snažia maximálne znížiť používanie pesticídov a svoje zelené plochy nijako nepostrekovať.Súčasťou kampane je aj biochemický rozbor medu, peľu a včelieho vosku zozbieraného včelami z novoosadených úľov, ktorý určí kvalitu životného prostredia v regióne. Bude to jediný prieskum svojho druhu vykonaný na Slovensku. Jeho výsledky budú k dispozícii na konci včelárskej sezóny v októbri 2018. Prieskum vykonáva Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, Fakulta Ekonomiky a Manažmentu v Nitre.Na projekte ďalej spolupracujú včelárska rodina Švecovcov, včelár Marián Balko a včelár Ing. Peter Šedík, ktorých stanoviská sú vo Volkovciach, Čaradiciach, Kolíňanoch a v Nitre.Koncesionár a prevádzkovateľ, spoločnosti GRANVIA a Granvia Operation majú na starosti koncesiu, prevádzku a údržbu 52km rýchlostnej cesty. Prvé tri úseky Nitra – Tekovské Nemce boli otvorené v októbri 2011. Severný obchvat Banskej Bystrice vodiči využívajú od júna 2012.