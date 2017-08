SR 21 odohrá kvalifikáciu ME proti Islandu a Španielsku v Poprade

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 8. augusta (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrá októbrové zápasy kvalifikácie ME 2019 proti Islandu (5.10.) a Španielsku (10.10.) v NTC Poprad. Zverenci trénera Pavla Hapala vstúpia do nového kvalifikačného cyklu 1. septembra v Estónsku, o štyri dni v Senici privítajú Severné Írsko.citovala oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ) asistenta trénera Ota Brunegrafa.dodal Brunegraf.