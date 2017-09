SR bude mať po rokoch nového blahoslaveného, saleziána Titusa Zemana

Titus Zeman. Foto: tituszeman.sk Foto: tituszeman.sk

Profil Titusa Zemana



Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch, dnešnej mestskej časti Bratislavy. Ako 25-ročný sa stal saleziánskym kňazom a pôsobil ako kaplán, školský radca a profesor chémie. Keď komunistický režim v bývalom Československu 13. apríla 1950 zrušil mužské kláštory, Zeman zorganizoval a viedol dva úspešné ilegálne prechody do Talianska. Pri nich sprevádzal najmä mladých saleziánov bohoslovcov, aby tam mohli doštudovať a stať sa kňazmi.



Tretí prechod 9. apríla 1951 sa pre rozvodnenú rieku Moravu nevydaril. Titusa Zemana spolu s ďalšími zatkli. Nasledovalo vypočúvanie spojené s neľudským mučením. Vo vykonštruovanom procese ho 22. februára 1952 odsúdili za špionáž a velezradu na 25 rokov väzenia. Vystriedal väznice v Bratislave, Ilave a Leopoldove na Slovensku a v Mírove, Jáchymove a Valdiciach v dnešnej Českej republike. Z väzenia ho podmienečne prepustili v roku 1964 vo veľmi vážnom zdravotnom stave. Štátna bezpečnosť (ŠtB) ho však naďalej sledovala.



V roku 1968 dostal súhlas na verejnú pastoračnú službu ako kňaz. Utrpenie spôsobené trinásťročným pobytom vo väzení spôsobilo, že 8. januára 1969 v Bratislave zomrel.



Po Nežnej revolúcii (1989), pri ktorej padol vo vtedajšej Československej socialistickej republike (ČSSR) komunistický režim, začal byť Titus Zeman vnímaný ako mučeník za záchranu duchovných povolaní. V roku 1991 bol rehabilitovaný. V novembri 2012 mu v Trnave odhalili pamätnú tabuľu.



Proces blahorečenia saleziánskeho kňaza Titusa Zemana sa začal vo februári 2010. V decembri 2012 sa skončila jeho diecézna fáza. Komisia kardinálov a biskupov na Kongregácii pre kauzy svätých vo Vatikáne vyjadrila pozitívnu mienku o jeho mučeníctve, čím tento proces blahorečenia dospel k zavŕšeniu. Zasadnutie komisie kardinálov a biskupov vo Vatikáne sa konalo práve v čase, keď v dňoch 20.-22. februára 2017 pripadlo 65 rokov od monsterprocesu komunistického režimu proti Titusovi Zemanovi a 19 spoločníkom. Pápež František schválil dekrét o mučeníctve slovenského saleziána Titusa Zemana 27. februára 2017. Kňaz Titus Zeman má už teraz titul Boží služobník.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) – Slovensko bude mať od dnešného dňa nového blahoslaveného. Stane sa ním slovenský salezián kňaz Titus Zeman, ktorý bol za komunizmu prenasledovaný a zomrel na následky mučenia a väznenia v roku 1969.Súčasťou hlavnej slávnosti, ktorá sa uskutoční dnes o 10.30 h, bude pontifikálna svätá omša, v rámci ktorej bude osobitný obrad blahorečenia. Ide o akt, ktorým pápež dovolí, aby sa Božiemu služobníkovi preukazoval od tej chvíle verejný cirkevný kult.spresnil hovorca Saleziánov dona Bosca Rastislav Hamráček.Omše sa okrem kardinála zúčastní aj hlavný predstavený rehole Saleziánov don Bosca don Ángel Fernández Artime, slovenský kardinál Jozef Tomko a mnohí slovenskí a zahraniční biskupi. Medzi vyše 500 kňazmi budú aj saleziánski predstavení z okolitých krajín. Do služby je zapojených približne 170 dobrovoľníkov. Na celý víkend pricestuje do Bratislavy aj približne 500 mladých zo saleziánskych stredísk z celého Slovenska. Relikvie nového blahoslaveného budú hneď po skončení svätej omše blahorečenia vystavené pre veriacich na úctu do 14.00 h.Po dopoludňajšej hlavnej udalosti bude podvečer patriť slávnostnému ceremoniálu v HANT aréne. Nedeľná ďakovná svätá omša sa uskutoční v rodisku Titusa Zemana vo Vajnoroch, slúžiť ju bude predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Popoludní o 16.00 h bude vo farskom kostole vo Vajnoroch relikviár, kde bude jeho stabilné miesto.Slovensko bude mať nového blahoslaveného po rokoch. Titus Zeman na začiatku komunistickej totality tajne previedol dve skupiny bohoslovcov a kňazov do Talianska, aby tam mohli slobodne vykonávať svoje duchovné povolanie. Pri treťom prechode bol spolu s ďalšími zatknutý a po vykonštruovanom procese odsúdený na 25 rokov väzenia. Naposledy boli na Slovensku v roku 2003 blahorečení ako mučeníci z obdobia komunizmu rehoľná sestra Zdenka Schelingová a gréckokatolícky biskup Vasiľ Hopko na rovnakom mieste v Petržalke. Organizátormi podujatia sú Saleziáni don Bosca a Bratislavská arcidiecéza.