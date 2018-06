SR bude spolu s Maďarskom hostiť mužské ME v hádzanej v roku 2022

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 20. júna (TASR) - Slovensko bude spolu s Maďarskom hostiť majstrovstvá Európy v hádzanej mužov v roku 2022. Právo organizovať šampionát pridelili spoločnej kandidatúre delegáti kongresu Európskej hádzanárskej federácie (EHF) v stredu v Glasgowe. Dejiskami slovenskej časti šampionátu budú Bratislava a Košice.Spoločný slovensko-maďarský projekt s mottomsa uchádzal o ME 2002 alebo o ME 2024. Napokon uspel v boji o EHF EURO 2022 v konkurencii jednotnej kandidatúry troch krajín - Francúzska, Španielska a Belgicka pomerom hlasov 32:14. Dánsko a Švajčiarsko tesne pred hlasovaním spoločnú kandidatúru na rok 2022 stiahli a uchádzali sa iba o ME 2024.Šampionát v roku 2022 by sa mal hrať v termíne 14. až 30. januára 2022. Počíta s dvoma slovenskými a štyrmi maďarskými dejiskami. Dve základné skupiny šampionátu, na ktorom sa predstaví spolu 24 účastníkov, odohrajú v Bratislave na ZŠ Ondreja Nepelu (kapacita 10.050 divákov), jednu v Košiciach v Steel Aréne (8350). Ďalšie dejiská základných skupín budú Debrecín (6500), Veszprém (8469) a Szeged (8143) v Maďarsku. Dve šesťčlenné štvrťfinálové skupiny sa uskutočnia v Budapešti a Bratislave. Európsky šampionát vyvrcholí záverečnými duelmi v Budapešti v Aréne Lászlóa Pappa s kapacitou 14.000 miest.Kandidatúru Slovenska a Maďarska na usporiadanie európskeho šampionátu v hádzanej výrazne podporil aj Slovenský olympijský výbor (SOV).povedal ešte pred hlasovaním prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša.V stredajšej predpoludňajšej prezentácii v Glasgowe sa slovensko-maďarská kandidatúra prezentovala akos veľmi ľahkou dostupnosťou všetkých šiestich dejísk a cestou medzi nimi do maximálne dvoch hodín. Ambasádormi projektu boli bývalý skvelý slovenský reprezentačný brankár Richard Štochl a maďarský reprezentant Lásló Nagy.Pôvodnou myšlienkou bola kandidatúra troch stredoeurópskych krajín - Slovenska, Maďarska a Česka. Česi ale z finančných dôvodov vlani od projektu odstúpili. Slováci spolu s Maďarskom neuspeli pred necelými piatimi rokmi v snahe získať mužské MS 2019. Rada Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF) vtedy v katarskej Dauhe pridelila šampionát favorizovanému projektu Dánska a Nemecka.V januári tohto roku sa ME mužov uskutočnili v Chorvátsku, ďalší európsky šampionát v roku 2020 budú premiérovo spoločne hostiť až tri krajiny - Rakúsko, Nórsko a Švédsko.