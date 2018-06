SR by mohla nadviazať spoluprácu s Nórskom v oblasti výskumu klímy

Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bergen/Bratislava 6. júna (TASR) - Spolupráca Nórska a Slovenska v oblasti výskumu klimatických zmien by sa mohla posilniť. Očakáva to štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla, ktorý je spolu s prezidentom SR Andrejom Kiskom na oficiálnej návšteve Nórskeho kráľovstva.Hlava štátu v posledný deň návštevy Nórska absolvovala prehliadku centra Bjerknes zameraného na výskum klímy. Centrum má mnoho zahraničných spolupracovníkov. Výskum v ňom je napríklad zameraný na oceány či na klimatické zmeny.skonštatoval pre médiá Kurilla.Problematiku zmeny klímy považuje za dôležitú.uviedol Kurilla v súvislosti s tým, prečo sa Nórsko otázkou klimatických zmien intenzívne zaoberá.poznamenal Kurilla.Zároveň pripomenul, že slovenská vláda už v polovici marca tohto roka schválila akčný plán zameraný na zmierňovanie dôsledkov sucha.dodal Kurilla. Počas návštevy centra podpísala Slovenská akadémia vied s Univerzitou v Bergene Memorandum o porozumení.Prezident si pozrel aj Media City Bergen, ktoré sa zameriava na rozvoj inovácií v oblasti médií. Centrum vyvinulo softvér na tvorbu televíznej grafiky, ktorý využívajú viaceré svetové televízie ako BBC, Al-Jazeera, vrátane slovenských televízií. Popoludní sa hlava štátu vráti späť do vlasti.