SR je ostrov uprostred krajín s výskytom moru ošípaných, tvrdí Matečná

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brusel 29. januára (TASR) - Situácia v Európskej únii v súvislosti s africkým morom ošípaných sa zhoršuje a Slovensko je jediným "ostrovom" v regióne strednej Európy, ktorý zatiaľ nebol postihnutý. Uviedla to v pondelok ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná na zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.Ministerka upozornila, že k epidémii už došlo aj v komerčných chovoch v Rumunsku a že po výskyte epidémie, ktorá likviduje celé chovy ošípaných, aj v našich susedných krajinách, je Slovensko akýmsi ostrovom v regióne strednej Európy.opísala situáciu.Podľa jej slov sa krajiny EÚ jednohlasne zhodujú na hlavných opatreniach, ktoré je nevyhnutné realizovať na zamedzenie ďalšieho šírenia choroby. Nevyhnutná je rýchla identifikácia postihnutých zvierat a chovov, kontrola priebehu choroby u infikovaných kusov, rýchle odstránenie uhynutých zvierat, a to nielen na farmách, ale aj vo voľnej prírode v prípade diviačej zveri. Agroministri v tejto súvislosti diskutovali aj o znížení hustoty diviačej populácie v Európe.Matečná pripomenula, že Európska komisia má záujem poskytnúť financie na výskum účinnej vakcíny proti vírusu AMO, ktorý sa donedávna vyskytoval len na africkom kontinente.skonštatovala. Spresnila, že nájsť účinnú vakcínu je dlhodobý proces náročný nielen na financie, ale aj na testovanie a získanie potrebnej certifikácie.Ministerka ocenila, že nápomocné môžu pri riešení tohto problému byť aj drony, ktoré na základe tepelného spektra zvierat dokážu rýchlo určiť, či sa vyskytlo nové ohnisko nákazy.Slovenský agrorezort podľa jej slov pristúpil k intenzívnemu monitoringu afrického moru ošípaných. Za problematické považuje získavanie informácií z ukrajinskej strany - aj preto je slovensko-ukrajinská hranica, podobne ako tá česko-slovenská, vnímaná ako "vysoko riziková zóna". Znamená to intenzívny monitoring AMO a kontrolu všetkých chovateľov ošípaných a poľovníckych združení, ktoré ministerstvo zároveň vyzvalo na zníženie počtu diviačej zveri v ich regióne.(spravodajca TASR Jaromír Novak)