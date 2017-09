SR má ďalšiu medialu z MS: Kajakárka Dukátová získala striebro

Na snímke slovenská vodná slalomárka Jana Dukátová. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky:



K1ž: 1. Jessica Foxová (Austr.) 97,14 (0), 2. Jana DUKÁTOVÁ (SR) 101,76 (0), 3. Ricarda Funková (Nem.) 102,62 (0), 4. Luuka Jonesová (N. Zél.) 107,20 (4), 5. Kateřina Kudějová (ČR) 108,11 (2), 6. Lisa Fritscheová (Nem.) 108,91 (0)

Pau 30. septembra (TASR) - Slovenská kajakárka Jana Dukátová na majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode vo francúzskom Pau sa ovenčila striebornou medailou. Zlato patrilo Austrálčanke Jessice Foxovej časom 97,14, Dukátová na striebornej priečke stratila 4,62 sekundy, tretia skončila Nemka Ricarda Funková s odstupom 5,48.Vysokú latku nasadila prvá štartujúca finalistka Foxová. Zo semifinále síce postúpila ako posledná desiata časom 105,40, no vo finále sa výrazne zrýchlila a obdivuhodným časom 97,14 ako prvá a jediná zo všetkých zlomila 100-sekundovú hranicu. Zlatá Foxová mala aj veľké zadosťučinenie, keď v singloch finále nezvládla a medailu nezískala.Ako tretia v poradí sa pustila do boja s perejami a 23 bránkami Dukátová, štvrtá na OH 2016 v Riu de Janeiro. V daždivom počasí našťastie vietor silný nefúkal, Dukátovej prejazdy bránok boli bezproblémové a časom 101,76 oproti semifinále (105,11) tiež výrazne pridala. Otázne bolo, ako zareaguje konkurencia a či ju zosadí z medailového miesta. Na Dukátovú nestačila s výraznou stratou ani obhajkyňa titulu Češka Kudějová, už sa pred ňu žiadna súperka nedostala a slovenská kajakárka sa radovala zo striebra.Dukátová si pripísala v kariére už piatu individuálnu medailu (2-3-0), spolu s hliadkami ôsmu (3-4-1).