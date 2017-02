SR má ideálne podmienky na pestovanie, no ovocinári majú problémy

Ovocinári na hornom Zemplíne odštartovali pred niekoľkými dňami zber tohtoročnej úrody jabĺk. Sezónu 2013 hodnotia z pohľadu produkcie tohto ovocia ako priemernú. Na snímke zber jabĺk v ovocných sadoch v areáli spoločnosti Agromix so sídlom v obci Sedliská v utorok 15. októbra 2013. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Bratislava 8. februára (TASR) - Prudký pokles výmery pôdy pre ovocinársku produkciu, nedoriešené vlastnícke vzťahy k pôde, ale aj nedostatok pracovných síl sú hlavnými problémami slovenských ovocinárov. Taktiež nedokonalá legislatíva a nedostatočná pomoc zo strany štátu sú brzdou oživenia produkcie ovocia na Slovensku. Uviedol dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi predseda Únie ovocinárov Slovenska Marián Varga.povedal Varga.Podľa jeho slov Slovensko má v rámci Európy jedny z najvhodnejších pôdno-klimatických podmienok na pestovanie ovocia. Ročná produkcia dosahuje 50.000 ton, čo je však len tretina z ročnej spotreby. Zvyšok sa dováža.Podľa Vargu by zvýšeniu produkcie výrazne napomohlo rozšírenie pestovateľských plôch o 5000 hektárov, čo by významne ovplyvnilo nielen produkciu, ale aj zamestnanosť. Ako uviedol, jeden produkčný hektár znamená potrebu minimálne jedného pracovníka, nehovoriac o následnom spracovateľskom priemysle. Na strane druhej, podľa neho, existuje vážny problém so zabezpečovaním pracovných síl najmä v období zberu. Jedným z čiastočných riešení by mohla byť výpomoc z okolitých štátov, čo však naráža na problém pracovnoprávny.