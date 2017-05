SR má nový festival, na Tatra Flowers vystúpi J. Kirschner i SĽUK

Na snímke zľava organizátor a autor myšlienky festivalu Tatra Flowers František Tököly, organizátor a producent festivalu Tatra Flowers Jozef Murín, dramaturg festivalu Tatra Flowers Pavol Hubinák počas tlačovej konferencie pri príležitosti predstavenia nového slovenského hudobného festivalu Tatra Flowers, 11. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - Kultúrne podujatia na Slovensku obohatí tento rok nováčik v podobe festivalu Tatra Flowers. Jeho dejiskom budú v septembri Vysoké Tatry. Festival, ktorý "sľubuje originálne zážitky umocnené spojením kvalitnej hudobnej produkcie a prírodného prostredia Tatier", dnes organizátori predstavili v Bratislave. Pripravované podujatie s podtitulom Tatry rozkvitnú umením a zážitkami sa uskutoční od 1. do 3. septembra. Zaujímavé zážitky má priniesť ľuďom ubytovaným počas víkendu v Tatrách, jednodňovým návštevníkom i fanúšikom, ktorí navštívia slovenské veľhory práve pre nový festival.Novým projektom ožijú Štrbské Pleso, Skalnaté i Popradské pleso, Hrebienok, Teryho chata, Starý Smokovec i Tatranská Lomnica. Festivalové pódiá budú na ôsmich miestach, tie počas troch dní ponúknu približne 30 koncertov, vystúpení a eventov.uviedol na tlačovej konferencii František Tököly, autor myšlienky festivalu. Jeho špeciálnym miestom bude Popradské pleso, kde organizátori v spolupráci s TANAP-om pripravili zážitkovo edukatívny koncept zaujímavý hlavne pre rodiny s deťmi. Všetky koncerty, okrem jedného, budú pre verejnosť a návštevníkov Vysokých Tatier bez vstupného.Osobnou účasťou festival podporí Peter Hámor, ktorý spolu s Pavlom Barabášom uvedie filmovú sekciu Tatra Flowers. Nosným prvkom festivalu však bude hudba, zmes rôznych žánrov od etna, tradičného folklóru, klasická hudba, jazz, moderná alternatívna hudba, ale aj fúzie týchto žánrov.uviedol producent festivalu Jozef Murín, ktorý sa rozhodol pre "slovensko-folkovo-klasickú zmes dramaturgie" a k spolupráci prizval hudobného publicistu, producenta a moderátora Pavla Hubináka.povedal dramaturg festivalu Hubinák na margo jeho úvodného ročníka.V programe figuruje SĽUK, ktorý vystúpi vo veľkom prírodnom amfiteátri pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese. Príde aj k spojeniu súboru so speváčkou Janou Kirschner, ktorá na Tatra Flowers tiež odohrá celý svoj koncert. Klasickú hudbu bude zastupovať sláčikové zoskupenie Mucha Quartet, hráč na harfu Michal Matejčík či husľový virtuóz Dalibor Karvay. Chýbať nebude jazz v podaní Borisa Čellára, Petra Lipu a Lucie Lužinskej, ale aj jazzových talentov. Headlinerom jazzového pódia bude s moderným swingom Marina Zettl z Viedne, ktorá do Tatier príde s kapelou Marina & The Kats. Mená ostatných účinkujúcich budú organizátori zverejňovať postupne.prezradili organizátori.Podujatie organizuje agentúra Artactive Events v spolupráci s Tatranským národným parkom (TANAP).