SR môže byť mostom v Európe, Bielorusko zase pre Euráziu, tvrdí Fico

Na snímke vpravo predseda vlády SR Robert Fico a vľavo predseda vlády Bieloruskej republiky Andrej Kobjakov po podpise Dohody medzi vládou SR a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti vedy a technológií v Bratislave 27. apríla 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 27. apríla (TASR) – Slovensko vníma Bielorusko ako významného partnera v rámci Východného partnerstva, preto asi nikoho neprekvapí, že sa nedávno zasadilo za zrušenie sankcií proti Bielorusku. Vyhlásil to dnes slovenský premiér Robert Fico na spoločnej tlačovej konferencii s bieloruským premiérom Andrejom Kobjakovom, ktorý pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska.zdôraznil Fico, podľa ktorého to potvrdili aj dnešné vzájomné rokovania.konštatoval predseda vlády SR.Poukázal na to, že obe krajiny majú svoje špecifiká – kým Slovensko je súčasťou EÚ, má euro a je v Schengene, Bielorusko je krajina, ktorá je súčasťou eurázijskej zóny, medzi Bieloruskom a Ruskou federáciou neexistujú colné a daňové bariéry.vyhlásil premiér, pričom túto skutočnosť považuje za jedinečnú príležitosť.Zdôraznil, že nemôžu byť v súčasnosti spokojní, keďže spoločný obrat sa pohybuje na úrovni 160 miliónov eur. Práve premiéri by sa mali osobne zasadzovať o to, aby podnikateľskému sektoru v oboch krajinách otvorili dvere a dali priestor pre podnikateľské projekty.Od novembrovej návštevy slovenského premiéra v Bielorusku sa podľa neho urobil kus práce. Vyzdvihol predovšetkým spoluprácu v oblasti farmaceutického priemyslu, v rámci ktorej sa sústreďujú na produkciu unikátnych onkologických liekov, v oblasti energetiky, spracovania odpadov, v oblasti poľnohospodárstva v téme živočíšnej výroby.Robert Fico priblížil i budúcu spoluprácu medzi slovenskou zbrojárskou firmou MSM a bieloruskou spoločnosťou BelOMO, ktorá sa zaoberá vývojom, výskumom, výrobou a modernizáciou optických zariadení.spresnil.Bieloruský premiér označil dnešnú návštevu Slovenska za prirodzené pokračovanie dialógu, ktorý sa začal v novembri 2016, keď Minsk navštívil premiér Fico.uviedol Andrej Kobjakov. Potvrdil, že premiéri dnes rokovali o širokom spektre možností vzájomnej spolupráce najmä v ekonomickej a obchodnej oblasti.Kobjakov sa domnieva, že Bielorusko môže čerpať od Slovenska pozitívne skúsenosti v oblasti automobilového priemyslu, keďže aj im sa otvárajú v tejto sfére možnosti. Za ďalšiu oblasť perspektívnej spolupráce označil piatkovú (28.4.) návštevu jadrovej elektrárne v Mochovciach, keďže Bielorusko stavia vlastnú elektráreň.Premiéri v rámci návštevy podpísali medzivládnu dohodu o spolupráci v oblasti vedy a technológií.