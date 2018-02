SR na 60. Veľtrhu cestovného ruchu v Bruseli zastupujú Giraltovce

Brusel. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Bratislava 2. februára (TASR) - Slovensko nie je na oficiálnom zozname krajín zúčastňujúcich sa na 60. ročníku Veľtrhu cestovného ruchu v Bruseli, ale krásy našej krajiny aj napriek tomu zastupujú dva stánky. Jeden patrí Belgičanovi Gerdimu Vanfleterenovi, ktorý dlhodobo podniká na Slovensku, druhý je výsledkom cezhraničnej európskej spolupráce medzi východoslovenským mestom Giraltovce a jeho družobným poľským mestom Ustrzyki Dolne.Primátor Giraltoviec Ján Rubis v rozhovore pre TASR pripomenul, že toto mestečko má 4200 obyvateľov a do Bruselu sa dostalo v rámci programu EÚ Interreg 5 a vďaka cezhraničnej spolupráci s poľským mestom Ustrzyki Dolne z Podkarpatského vojvodstva.vysvetlil Rubis. Dodal, že obe mestá získali rozpočet pre účasť na dvoch výstavách cestovného ruchu. Pred dvoma týždňami sa zúčastnili na turistickej výstave v Osle a za druhú možnosť si vybrali Brusel, kde v dňoch 1.-4. februára sa koná tradičný Veľtrh cestovného ruchu.Primátor Giraltoviec spresnil, že stánok, o ktorý sa Slováci napoly delia s Poliakmi, chce účastníkom bruselského veľtrhu ponúknuť drevené kostolíky, východoslovenské pamiatky na zozname UNESCO, ale propaguje aj Tatry, kúpeľné mestá ako Bardejov, Levoča či Ružbachy a tiež poddukliansky región. Upozornil, že v okrese Svidník je veľa pamiatok z prvej a druhej svetovej vojny, najznámejším z nich je ten na Dukle pripomínajúci boje za oslobodenie Československa spod nemeckej okupácie.Po prvom dni účasti na veľtrhu primátor Giraltoviec uviedol, že je spokojný s návštevnosťou stánku. Ľudia, ktorí sa pristavili, prejavili záujem cestovať na východ Európy do menej známych regiónov.uviedol Rubis. V tejto súvislosti ocenil, že sú otvorené medzinárodné letecké linky do Košíc a Popradu.vyjadril nádej.na prestížnom veľtrhu bol zásobený propagačnými materiálmi cez Prešovský samosprávny kraj, ktorý má v Bruseli svoju kanceláriu, s propagáciou drevených kostolov a východoslovenskej prírody pomohla Regionálna rozvojová agentúra Svidník a mesto Giraltovce si zabezpečilo vlastný propagačný materiál ponúkajúci možnosti ubytovania a kultúrno-spoločenského vyžitia.Spravodajca TASR Jaromír Novak