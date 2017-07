SR na Európsky olympijský festival mládeže v Györi s 54 športovcami

Na snímke prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Slovensko vyšle na letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) do maďarského Györu 54 reprezentantov do 17 rokov. Tí sa predstavia v atletike, cyklistike, džude, gymnastike, rýchlostnej kanoistike, plávaní a tenise. Štrnásta edícia EYOF sa uskutoční od 23. do 29. júla, celkovo sa na nej zúčastní viac než 1500 športovcov z 50 krajín.povedal prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel. Slovensko má spolu na konte 11 zlatých, 7 strieborných a 17 bronzových medailí.EYOF sa neoficiálne nazýva aj letné Európske olympijské hry mládeže, koná sa každý nepárny rok a delí sa na letnú a zimnú časť. Zakladateľom myšlienky sa začiatkom 90-tych rokov minulého storočia stal vtedajší prezident Európskeho olympijského výboru (EOC) a neskorší šéf Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Jacques Rogge. Prvý festival bol v roku 1991 v belgickom Bruseli. Zimná časť odštartovala o dva roky neskôr v talianskej Aoste, vo februári tohto roka ju privítal turecký Erzurum.Vo výprave SR do Györu figuruje 29 dievčat a 25 chlapcov, povedie ju projektový manažér pre športy v rámci SOV Roman Hanzel.uviedol Hanzel.Trojnásobný olympijský medailista Erik Vlček sa na EYOF nikdy nezúčastnil ako športovec, ale v júli si vyskúša úlohu mentora pre mladých nasledovníkov.dodal 35-ročný Vlček.