SR nemíňa na životné prostredie efektívne, analytici radia, ako šetriť

Bratislava 4. júla (TASR) – Peniaze smerujúce do životného prostredia by sa mali využívať efektívnejšie. V tejto oblasti možno ušetriť asi 130 miliónov eur, vypočítali vládni analytici.Priestor na úspory existuje najmä v prevádzke Slovenského vodohospodárskeho podniku, píše sa v záverečnej revízii výdavkov na životné prostredie, ktorá je súčasťou projektu Hodnota za peniaze.Problémy pri neefektívnom vynakladaní prostriedkov identifikovali vládni analytici vo viacerých oblastiach. Usporiť radia v oblasti odpadov a odpadových vôd, kvality ovzdušia či protipovodňovej ochrane, navrhujú konkrétne riešenia.píše sa v materiáli.Analytici považujú za problém, že pripojenie k verejnej kanalizácii sa netýka vyše tretiny obyvateľstva, hoci na to štát dáva peniaze. Menšie obce však nemožno financovať z prostriedkov EÚ, tie sú odkázané na každoročné čerpanie"Dotácie z fondu by mali byť preto primárne financované v záverečných fázach budovania vodohospodárskej infraštruktúry. Väčší dôraz na kontrolu likvidácie odpadových vôd môže prispieť k pripájaniu približne 240.000 obyvateľov, ktorí takú možnosť majú, ale zatiaľ ju z rôznych príčin nevyužili," odporúča sa v materiáli.Hoci Slovensko podľa analytikov dbá na výstavbu infraštruktúry triedenia a zhodnocovania odpadu, vyše tretina aj tak končí na skládke. Nepáči sa im to, hovoria o postupnom zvýšení poplatkov za skládkovanie a zavedení povinného množstvového zberu pre obce.Štát by mal podľa analytikov podporovať efektívnejšie spaľovacie zariadenia v domácnostiach. Nerozumné využívanie tuhých palív najmä v tejto oblasti totiž môže za nadpriemerne znečistené ovzdušie.radia v správe.Výnos zo zrušenia fakultatívnych oslobodení vo výške približne 62 miliónov eur možno podľa analytikov využiť na znižovanie lokálneho znečistenia, napríklad na výmenu kotlov pre domácnosti. Postupné zastavenie výroby elektriny z uhlia by malo mať tiež vplyv na kvalitu ovzdušia.Množstvu škôd môže v budúcnosti zabrániť väčší dôraz na prioritizáciu projektov v oblasti protipovodňovej ochrany, čo sa teraz nie vždy deje, uvádza sa v materiáli. V súčasnosti sa "z rôznych príčin robia i projekty s nižšou a nízkou vážnosťou".vysvetľuje sa v materiáli.