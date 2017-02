SR patrí medzi európskych lídrov vo výrobe kotlov pre ústredné kúrenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Pavelek Foto: TASR - Martin Pavelek

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. februára (TASR) - Slovensko patrí medzi európskych lídrov vo výrobe kotlov pre ústredné kúrenie. Ročne sa v SR vyrobia kotly v hodnote viac ako 200 miliónov eur. Vyplýva to z analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.konštatovali analytici UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Keďže Slovensko dominuje najmä v produkcii menších kotlov pre domácnosti, jeho dominancia sa ešte viac zvýrazňuje pri pohľade na počet vyrobených kotlov. Ročne sa ich na Slovensku vyrobí viac ako 500.000 kusov, teda takmer 100 kusov na 1000 obyvateľov. Druhým najväčším výrobcom kotlov na obyvateľa je Holandsko s produkciou 32 kotlov na 1000 obyvateľov.dodali analytici UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.