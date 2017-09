SR plní dohovor o nakladaní s vyhoretým rádioaktívnym odpadom

Ilustračné foto Foto: TASR - Colný úrad Bratislava Foto: TASR - Colný úrad Bratislava

Bratislava 20. septembra (TASR) - Slovensko plní ustanovenia Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom. Uviedol to Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR v Národnej správe Slovenskej republiky, ktorú dnes na svojom rokovaní prerokoval a schválil vládny kabinet. Národná správa bude posúdená zmluvnými stranami v dňoch 21. mája až 1. júna 2018.spresnil ÚJD SR v národnej správe.Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom (anglický názov Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management) je popri Dohovore o jadrovej bezpečnosti ďalším medzinárodnoprávne záväzným dokumentom v oblasti jadrovej bezpečnosti.Dohovor bol vypracovaný s cieľom vytvoriť zásady organizačných, technických a legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom na celom svete. Ďalšou základnou charakteristikou je kontrolný mechanizmus plnenia spoločného dohovoru, zakladajúci sa na tzv. posudzovacích zasadaniach, na ktorých sa posúdia národné správy zmluvných strán. V národnej správe každá zmluvná strana predkladá správu o opatreniach, ktoré prijala na realizáciu každého zo záväzkov obsiahnutých v spoločnom dohovore.