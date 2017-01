SR podľa EK dosiahlo nízku hodnotu rizika udržateľnosti zadlženia

Európska centrálna banka - člen tzv. Trojky. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava/Brusel 12. januára (TASR) - Slovensko v aktuálnom hodnotení Európskej komisie (EK) opätovne dosiahlo nízku hodnotu rizika udržateľnosti zadlženia a verejných financií, najmä v krátkodobom a strednodobom horizonte, a to vďaka relatívne nízkej úrovni zadlženia a schopnosti odolávať makroekonomickým šokom. Informovalo o tom dnes Ministerstvo financií (MF) SR.Komisia vo svojej správe za rok 2016 zhodnotila udržateľnosť verejných financií z krátkodobého až dlhodobého horizontu oproti minulým rokom a svoje hodnotenie rozšírila aj o riziká vyplývajúce z potreby financovania štátov a štruktúry zadlženosti.V strednodobom horizonte zostáva Slovensko zaradené v skupine 11 krajín s nízkym rizikom a obhájilo tak svoju pozíciu z roku 2015. V hodnotení si spomedzi okolitých krajín pohoršili Poľsko a Maďarsko, ktoré podľa EK čelia vysokému riziku udržateľnosti verejných financií v strednodobom horizonte. Komisia celkovo identifikovala 12 krajín s vysokými strednodobými rizikami a jednu s vysokými rizikami v dlhodobom horizonte.reagoval minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD).V dlhodobom horizonte existujú pre Slovensko aj pre veľkú časť členských krajín EÚ stredné riziká spojené s rýchlo rastúcimi verejnými výdavkami spojenými so starnutím populácie. Týka sa to dôchodkov, zdravotníctva a dlhodobej starostlivosti.EK zverejnila svoje pravidelné hodnotenie udržateľnosti zadlženia a verejných financií v členských štátoch EÚ. Hodnotila v ňom indikátory udržateľnosti na základe svojej jesennej prognózy z novembra 2016, kde pre Slovensko prognózovala hrubý dlh verejnej správy na úrovni 53,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa aktuálneho odhadu MF SR dosiahol hrubý dlh vlani 52,1 % HDP, čo predstavuje medziročný pokles o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.). Výška dlhu v pomere k výkonu ekonomiky je tak najnižšia za posledné štyri roky. Finálny údaj bude potvrdený Eurostatom v rámci notifikačného procesu v priebehu roka 2017.