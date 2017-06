SR podpísala s USA dohodu o výmene informácií o nadnárodných firmách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. júna (TASR) - Finančná správa sa dostane k informáciám amerických nadnárodných spoločností. V stredu (21.6.) totiž zástupcovia Slovenska a Spojených štátov amerických v holandskom Noordwijku podpísali bilaterálnu dohodu o automatickej výmene informácií týkajúcich sa nadnárodných skupín podnikov, ide o tzv. Country by country reporting (CbC správy).Bilaterálna dohoda upravuje postup, lehoty a technické aspekty automatickej výmeny CbC správ. Tie sú jedinečným nástrojom na identifikáciu rizík pre účely transferového oceňovania a poskytujú komplexné informácie o skupinách nadnárodných podnikov a ich štruktúre, dosahovanom zisku, aktivitách, počte zamestnancov, uhradenej a splatnej dani, ako aj iných informáciách v súvislosti s transferovým oceňovaním.Správy budú predmetom analýz a kontrol s cieľom identifikovať škodlivé praktiky, ktoré vedú k umelému presúvaniu ziskov do daňovo zvýhodnených prostredí. Finančná správa takto získa úplný obraz o tom, aká časť ziskov týchto nadnárodných skupín podnikov plynie do schránkových spoločností a môže sa tak zamerať na cielenú daňovú kontrolu.Podpísanie dohody je významným krokom v procese sprístupnenia informácií o nadnárodných skupinách podnikov, pričom nie je tajomstvom, že najviac nadnárodných spoločností sídli práve v USA.uviedol v správe pre médiá generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Finančného riaditeľstva SR Ladislav Hanniker, ktorý podpísal dohodu spolu so zástupcom viceprezidenta Internal Revenue Service Theodore D. Setzerom. Hanniker zároveň doplnil, že Slovensko je prvá krajina z regiónu V4, a tiež krajina v prvej desiatke na svete, ktorá sa dokázala na podpise s USA dohodnúť v rekordne krátkom čase.Rovnako ako od USA, finančná správa SR bude takto dostávať CbC správy od viac ako 50 krajín, kde sídlia materské spoločnosti nadnárodných skupín podnikov. Okrem Slovenskej republiky podpísali v stredu Spojené štáty americké rovnakú dohodu aj s Lotyšskom a Dánskom.